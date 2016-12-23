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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

امام جمعه شهرکرد:

وحدت و همدلی زمینه ساز موفقیت ها در جامعه است

وحدت و همدلی زمینه ساز موفقیت ها در جامعه است

شهرکرد- نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکردگفت: وحدت و همدلی زمینه ساز موفقیت ها در جامعه است و باید با وحدت مشکلات را حل کرد.

به گزارش خبرنگار مهر  حجت الاسلام محمد علی نکونام در خطبه های این هفته نماز جمعه شهرکرد با اشاره به اینکه وحدت و همدلی زمینه ساز موفقیت ها در جامعه است و باید با وحدت مشکلات را حل کرد، گفت: همدلی و وحدت در استان چهارمحال و بختیاری سبب توسعه و پیشرفت استان می شود.

وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری به خطر ایجاد تفرقه ها و نبود وحدت آسیب های زیادی دیده است، عنوان کرد: باید با وحدت و همدلی در مسیر مشکلات استان گام برداشت و تلاش کرد سرعت توسعه این استان شتاب بگیرد.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد با بیان اینکه مسئولان روحیه نقد پذیری داشته باشد، عنوان کرد: عدم نقد پذیری به مصلحت انقلاب نیست.

وی در ادامه  با اشاره به روز ایمنی در برابر  زلزله عنوان کرد: باید در مسیر ایمن سازی مکان ها در برابر زلزله حرکت کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان چهارمحال و بختیاری و امام جمعه شهرکرد عنوان کرد: پیشگیری و ایمنی در برابر زلزله یکی از مسائل بسیاری مهم است که باید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد.

وی با اشاره به اینکه به سالروز حماسه ۹دی، عنوان کرد: ۹ دی یکی از روز های بسیار مهم در تاریخ انقلاب اسلامی است که مردم حمایت خود را بار دیگر از انقلاب نشان دادند.

کد مطلب 3857692

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