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۳ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۱۷

۳ کشته و ۶ زخمی حاصل حملات گروه های مسلح به «الحمدانیه» در حلب

۳ کشته و ۶ زخمی حاصل حملات گروه های مسلح به «الحمدانیه» در حلب

حمله خمپاره ای گروه های مسلح به منطقه «الحمدانیه» در حلب منجر به کشته و زخمی شدن ۹ شهروند سوری شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، گروه های مسلح پس از شکست سنگین در برابر ارتش سوریه به انتقام از مردم روی آورده اند.

در همین راستا، گروه های مسلح از حوکه جنوب غربی حلب به سمت منطقه «الحمدانیه» در شهر حلب خمپاره شلیک کردند که در پی آن سه شهروند سوری جان خود را از دست دادند و شش نفر دیگر زخمی شدند.

این در حالی است که ارتش سوریه شامگاه پنج شنبه موفق شد شهر حلب را از لوث تروریست ها و گروه های مسلح به صورت کامل آزاد کند و این شهر را بازپس گیرد.

گروه مسلح موسوم به «نورالدین الزنکی» خروج عناصر مسلح از حلب را شکستی بزرگ توصیف کرد.

همچنین درگیری ها و اختلافات داخلی میان تروریست های داعش با عناصر مسلح در حومه شمال شرقی حلب نیز تشدید شد که بر اثر آن چند تروریست داعشی کشته و زخمی شدند.

کد مطلب 3857694

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