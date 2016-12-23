حقوق های نجومی باید مورد پیگیری جدی قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدعلی اکبر قریشی ظهر جمعه در خطبه های این هفته نماز جمعه ارومیه اظهارداشت: دریافت چنین حقوقهایی به دولت، مردم و مملکت ایران اسلامی آسیب وارد میسازد و این افراد سبب میشوند که پول از خزانه خارج شده و در جیب عده معدودی قرار گیرد که این کار بسیار ناشایست و دور از شخصیت انسانی است.
وی ادامه داد:حقوقهای نجومی یک دزدی آشکار در روز روشن است بنابراین دولت همه نجومی بگیران را زیر ذرهبین قرار دهد تا در موضوع برخورد با خطاکاران کوتاهی از طرف دولت پیش نیاید.
آیتالله قریشی با بیان اینکه کسانی که در دنیا اهل تقوای الهی هستند در این دنیا آبرومند و در آخرت نیز جزو بهشتیان میشوند و بهترین پاداش برای اهل تقوا بهشت است عنوان کرد: دولت مردان باید حق مردم را از این افراد بستاند و به این افراد اجازه تعدی به حق دیگران را ندهد.
وی افزود: حقوقهای نجومی که اخیراً توسط روسای مؤسسات و یا عدهای از کارمندان و مدیران دولت دریافت میشود سبب ایجاد دغدغه و تنش فکری بین مردم شده است چون این افراد بیش از اندازه مصوب و قانونی برای خود حقوق در نظر میگیرند و در این میان عدهای هستند که بیش از ۲۲۰ میلیون تومان حقوق برای یک ماه کاری دریافت کردهاند.
امام جمعه موقت ارومیه گفت: تا به حال بیش از ۵۵۰ نفر در چند سال اخیر به دریافت حقوقهای نجومی متهم شدهاند که اگر این ارقام گردآوری و محاسبه شوند به یک رقم بزرگی دست مییابیم که یک دزدی آشکار در روز روشن است و باید دولت این افراد را زیر ذرهبین قرار دهد تا کوتاهی از طرف دولت پیش نیاید.
وی اظهار داشت: همگان باید اعمال نیک و درستی انجام دهیم و برای بعد از مرگ خود آثار شایسته را برجای بگذاریم تا بعد از مرگ نیز ثواب این اعمال در دفتر اعمال ما نوشته شود و احداث مساجد، بناهای عمومی همانند بیمارستانها، درمانگاهها، مدارس و دیگر اماکن عمومی از جمله اعمال مفید است که در دفتر اعمال افراد نیکوکار ثبت میشود.
نماینده مردم آذربایجان غربی در مجلس خبرگان رهبری افزود: از جمله کارهای نیک در رأس اسلام میتوان به کتاب کافی مرحوم کلینی اشاره کرد که بیش از ۱۱ قرن پیش بیش از ۱۶ هزار روایت از ائمه توسط ایشان در این کتاب ثبت شده و تا زمانی که از این کتاب برای هدایت و نصیحت مردم استفاده میشود ثواب آن نیز بر دفتر ایشان نوشته میشود.
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