مسئولان به آمار اقتصادی بسنده نکنند/آمار واقعی در کوچه و بازار

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد اظهار داشت: مسئولان برای برنامه ریزی های خود به آمار و ارقام اکتفا نکنند بلکه برای اینکه بدانند در زندگی مردم و در اقتصاد آنها چه می گذرد، به کوچه و بازار بروند و آنها را مورد بررسی قرار دهند.

وی عنوان کرد: حضور در جمع مردم است که آمار دقیقی از بیکاری، تورم، فقر و رشد اقتصادی می دهد و آنچه در زندگی مردم کوچه و بازار جریان دارد با آمارهای مسئولان متفاوت است.

امام جمعه یزد همچنین از دولت خواست تا در برنامه های توسعه و در بودجه ها و اعتبارات، به مسائل دینی و فرهنگی توجه نشان دهند زیرا اگر مسائل دینی و فرهنگی کمرنگ شود، دین مردم نیز کمرنگ می شود و بعد از آن نفوذ دشمن افزایش پیدا می کند.

وی تصریح کرد: بی توجهی به امور فرهنگی و دینی، آمار اعتیاد، دزدی، فحشا و ... را در جامعه افزایش می دهد بر این اساس با صراحت می گویم که اگر من مسئولیتی در این حوزه داشتم، نصف بودجه کشور را برای فرهنگ کشور هزینه می کردم.

ناصری تاکید کرد: احساس می کنم بخش فرهنگی توسط دولت کمتر دیده شده بنابراین تذکر می دهم که اصلاح و توجه بیشتری به این بخش شود.

خطیب جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آزادی حلب بیان کرد: این آزادی را به مردم حلب تبریک می گوییم اما سربازان اسلام و مردم حلب مراقب باشند که خروج تروریست ها حیله ای برای تجدید قوا در مناطق حاشیه ای حلب نباشد.

وی با بیان اینکه سربازان اسلام و مردم حلب باید از این پیروزی صیانت کنند، افزود: سربازان اسلام و رزمندگان باید هوشیار بوده و بصیرت داشته باشند زیرا دشمن همواره مترصد زهرچشم گرفتن و توطئه کردن است.

ناصری با اشاره به نگاه هوشیارانه و تدبیرهای رهبر معظم انقلاب بیان کرد: مراقبت‌ها و دید وسیع و داهیانه رهبر انقلاب قابل تحسین است زیرا ایشان نخستین فردی بودند که خطر دشمن و داعش را درک و مردم و نیروها را بیدار کردند وگرنه همه دچار سردرگمی می‌شدند.

ناصری تصریح کرد: برای داشتن چنین رهبری باید شاکر خداوند متعال باشیم زیرا ایشان از هر فرصتی برای گوشزد کردن خطرات دشمنان استفاده می‌کنند و در روز ولادت پیامبر (ص) نیز توطئه‌های دشمن را برای مردم توضیح دادند و فرمودند که دشمن می‌خواهد بین مسلمانان تفرقه ایجاد کند.

امام جمعه یزد اظهار امیدواری کرد: کشورهای مسلمان منطقه به خود بیایند و اینقدر دلارهای نفتی را برای تروریست‌ها هزینه نکنند.

وی، حماسه ۹ دی را نیز گرامی داشت و افزود: مردم در ۹ دی ۸۸ به خیابانها ریختند و حمایت خود را از ولایت فقیه اعلام کردند بنابراین ۹ دی در واقع حماسه تجدید پیمان مردم با رهبری است.