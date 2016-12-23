پیروزی پرسپولیس مقابل سیاه جامگان در نیمه نخست

به گزارش خبرنگار مهر؛ تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه آزادی به مصاف سیاه جامگان مشهد رفت که نیمه نخست این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.

کمال کامیابی نیا (۸) و رامین رضاییان (۱۲) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

برانکو ایوانکوویچ برای این بازی علیرضا بیرانوند، محسن ربیع‌خواه، سیدجلال حسینی، رامین رضائیان، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، احمد نوراللهی، وحید امیری و مهدی طارمی را در ترکیب اصلی قرار داد. اتفاق ویژه ترکیب بازگشت بیرانوند به جمع ۱۱ بازیکن اصلی و همچنین حضور احمد نوراللهی هافبک این تیم بود. نوراللهی در نیم فصل برای خدمت سربازی عازم تیم تراکتورسازی است.

پرسپولیس نیمه نخست را هجومی آغاز کرد و خیلی زود توسط کمال کامیابی نیا به گل رسید. میل به گلزنی بازیکنان پرسپولیس بعد از گل اول هم ادامه یافت و تنها چهار دقیقه طول کشید تا گل دوم توسط رامین رضاییان به ثمر برسد.

شاگردان برانکو بعد از این گل بازهم فرصت داشتند تا دروازه سیاه جامگان را باز کنند ولی عملکرد خوب دروازه بان حریف مانع شد تا بازی در نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.