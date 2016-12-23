صدرنشینی شاگردان برانکو در پایان نیم فصل/پیروزی سرخ ها بر سیاه ها

به گزارش خبرنگار مهر؛ تیم فوتبال پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال و از ساعت ۱۵:۱۵ در ورزشگاه آزادی به مصاف سیاه جامگان مشهد رفت که این بازی در نهایت با نتیجه ۳ بر صفر به سود پرسپولیس به اتمام رسید.

کمال کامیابی نیا (۸)‌، رامین رضاییان (۱۲) و مهدی طارمی (۵۱) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

برانکو ایوانکوویچ برای این بازی علیرضا بیرانوند، محسن ربیع‌خواه، سیدجلال حسینی، رامین رضائیان، حسین ماهینی، کمال کامیابی‌نیا، محسن مسلمان، فرشاد احمدزاده، احمد نوراللهی، وحید امیری و مهدی طارمی را در ترکیب اصلی قرار داد.

بیرانوند بعد از چند هفته دوری از ترکیب پرسپولیس در این مسابقه در جمع ۱۱ بازیکن قرار گرفت. احمد نوراللهی هافبک پرسپولیس که در نیم فصل برای خدمت سربازی عازم تیم تراکتورسازی است در این مسابقه در ترکیب اصلی قرار داشت و در حضور سیدجلال حسینی به صورت نمادین بازوبند کاپیتانی را بست.

پرسپولیس نیمه نخست را هجومی آغاز کرد و خیلی زود توسط کمال کامیابی نیا به گل رسید. میل به گلزنی بازیکنان پرسپولیس بعد از گل اول هم ادامه یافت و تنها چهار دقیقه طول کشید تا گل دوم توسط رامین رضاییان به ثمر برسد.

شاگردان برانکو بعد از این گل بازهم فرصت داشتند تا دروازه سیاه جامگان را باز کنند ولی عملکرد خوب دروازه بان حریف مانع شد تا بازی در نیمه اول با همین نتیجه به پایان برسد.

در نیمه دوم این باز هم تیم پرسپولیس بود که مسابقه را هجومی آغاز کرد و اینبار نوبت مهدی طارمی بود که برای سرخپوشان گلزنی کند. ضربه کرنر سیاه جامگان را بیرانوند دفع کرد و همین ضربه تبدیل به یک ضد حمله شد. در نهایت همکاری احمدزاده با مهدی طارمی باعث شد که طارمی با یک شوت دقیق گل سوم پرسپولیس را به ثمر برساند.

طارمی در دقیقه ۷۰ هم صاحب موقعیتی شد و توانست این فرصت را به گل تبدیل کند ولی این گل از سوی داور مردود اعلام شد.

سیاه جامگان که خداداد عزیزی مدیرفنی خود را به خاطر محرومیت در اختیار نداشت در این نیمه هم نتوانست دروازه پرسپولیس را به صورت جدی تهدید کند تا در این مسابقه هم بدون امتیاز از زمین خارج شود.

در دقیقه ۸۶ احمد نوراللهی تعویض شد و با چشمانی اشکبار زمین را ترک کرد. بازیکنان پرسپولیس هنگام خروج از زمین به این بازیکن دلداری دادند.

پرسپولیس با این پیروزی ۳۲ امتیازی شد و نیم فصل اول را با قهرمانی به اتمام رساند.