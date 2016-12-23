استقلال خوزستان صبای قم را شکست داد/ ناکامی مرفاوی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مسابقات لیگ برتر فوتبال ایران در هفته پانزدهم تیم استقلال خوزستان موفق شد با گل دقایق پایانی بیت سعید میهمان خود صبای قم را شکست دهد.

این دیدار در حالی برگزار شد که پیش از شروع بازی یک مسابقه پر گل از آن توقع می رفت اما هر چه از بازی گذشت دو تیم کمتر دست از احتیاط خود برداشتند. در ابتدای هر دو نیمه صبای قم بهتر و روان تر بازی را شروع کرد اما در ادامه این استقلال خوزستان بود که کنترل بازی را در دست گرفت و با گل دقیقه ۸۹ حسن بیت سعید سه امتیاز شیرین را به استقلال خوزستان هدیه کرد.

استقلال خوزستان با این برد شرایط بهتری در جدول پیدا کرد اما صبا همچنان رو به پایین در حرکت است.