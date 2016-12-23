به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های عمومی کشتی فرنگی بزرگسالان کشور از دیروز پنجشنبه در خانه کشتی شماره ۲ مجموعه ورزشی آزادی تهران آغاز شده و امروز با مشخص شدن نفرات برتر چهار وزن دوم پایان می یابد.

در پایان رقابت‌های مقدماتی مسابقات چهار وزن دوم نفرات راه یافته به دیدار فینال مشخص شدند که اسامی آنها به شرح زیر است:

۶۶ کیلوگرم: محمد الیاسی (خوزستان) – امین سوری (خوزستان)

۷۵ کیلوگرم: رسول گرمسیری (خوزستان) – حسین فروزنده (تهران)

۸۵ کیلوگرم: سامان عزیزی (کردستان)- ابوالفضل فلاح دوست (تهران)

۱۳۰ کیلوگرم: بهنام مهدی زاده (تهران) – امیر قاسمی منجزی (خوزستان)