به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شفیعی پس از شکست ۳ بر صفر سیاه جامگان برابر پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی گفت: قبل از هر چیز به پرسپولیس تبریک میگویم. در روزی که ما خوب نبودیم، پرسپولیس بسیار عملکرد خوبی داشت و توانست از موقعیتهایش استفاده کرده و ما را شکست دهد.
مربی تیم فوتبال سیاهجامگان مشهد افزود: نبود خداداد عزیزی در کنار زمین یک معضل بزرگ بود، زیرا او بمب روحیه است و میتوانست کنار زمین کمک بیشتری به سیاهجامگان کند.
شفیعی تصریح کرد: بازیکنان باتجربه ما نتوانستند انتظارات ما را برآورده کنند و انتظاری که ما از آنان داشتیم بیهوده بود.
وی در خصوص اینکه آیا در نیم فصل تغییراتی در سیاهجامگان به وجود خواهد آمد؟ گفت: با توجه به اینکه این تیم را فرهاد کاظمی بسته بود، ما در نیم فصل به دنبال جذب 6 بازیکن هستیم و چون قطعی نشده است، نمیتوانم در خصوص آن صحبت کنم.
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