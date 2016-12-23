  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ دی ۱۳۹۵، ۱۷:۵۵

مرتضی شفیعی:

باتجربه‌ها انتظارات را برآورده نکردند/خداداد بمب روحیه است

باتجربه‌ها انتظارات را برآورده نکردند/خداداد بمب روحیه است

مربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد با بیان اینکه از بازیکنان بزرگمان انتظار بیشتری داشتیم، گفت: باتجربه‌های سیاه‌جامگان نتوانستند انتظارات کادر فنی را برآورده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی شفیعی پس از شکست ۳ بر صفر سیاه جامگان برابر پرسپولیس تهران در ورزشگاه آزادی گفت: قبل از هر چیز به پرسپولیس تبریک می‌گویم. در روزی که ما خوب نبودیم، پرسپولیس بسیار عملکرد خوبی داشت و توانست از موقعیت‌هایش استفاده کرده و ما را شکست دهد.

مربی تیم فوتبال سیاه‌جامگان مشهد افزود: نبود خداداد عزیزی در کنار زمین یک معضل بزرگ بود، زیرا او بمب روحیه است و می‌توانست کنار زمین کمک بیشتری به سیاه‌جامگان کند.

شفیعی تصریح کرد: بازیکنان باتجربه ما نتوانستند انتظارات ما را برآورده کنند و انتظاری که ما از آنان داشتیم بیهوده بود.

وی در خصوص اینکه آیا در نیم فصل تغییراتی در سیاه‌جامگان به وجود خواهد آمد؟ گفت: با توجه به اینکه این تیم را فرهاد کاظمی بسته بود، ما در نیم فصل به دنبال جذب 6 بازیکن هستیم و چون قطعی نشده است، نمی‌توانم در خصوص آن صحبت کنم.

کد مطلب 3857755

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها