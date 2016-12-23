شورای مشورتی-فکری موتلفه برای انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله بادامچیان نایب رئیس حزب مؤتلفه اسلامی در حاشیه مراسم سالگرد مرحوم پرورش که عصر روز جمعه در مسجد امام صادق (ع) تهران برگزار شد در جمع خبرنگاران و در پاسخ به سؤالی مبنی بر قطعی شدن نامزد مؤتلفه‌، گفت: بالاخره از بین بنده و آقای میرسلیم یک نفر می‌آید و به زودی و به صورت رسمی اعلام خواهد شد.

بادامچیان تأکید کرد: ما می‌خواهیم یک فرد حزبی را معرفی کنیم چرا که مؤتلفه حزبی با قدمت 50 سال فعالیت است که همواره با پاکی و با سلامت در انقلاب حضور داشته است. از این رو ما به جای معرفی یک شخصیت منفرد، شخصیتی متکی به حزب را معرفی خواهیم کرد.

نایب رئیس حزب مؤتلفه از تشکیل شورای مشورتی - فکری برای انتخابات ریاست جمهوری در داخل حزب مؤتلفه خبر داد و گفت: این شورا پشتوانه فکری انتخابات برای حزب مؤتلفه در سراسر کشور است.

وی با تأکید بر اینکه حزب مؤتلفه جدا از دیگران عمل نخواهد کرد و به ائتلاف اصولگرایان پایبند است، گفت: امیدواریم که اگر نامزد مؤتلفه را اصلح تشخیص دادند بر روی او اجماع کنند.

بادامچیان خاطرنشان کرد: ما شاخصه‌های کاندیداهای موردنظر خود را در جدولی مشخص کرده و بعد از تعیین 60 شاخص از اعضا نظرخواهی کردیم که پس از نظر جمعی به گزینه‌های فعلی رسیدیم.