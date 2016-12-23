ترافیک در آزادراه کرج و محور چالوس سنگین است

سرهنگ رضا اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج محدوده شهر کرج سنگین و تردد به‌کندی انجام می‌شود.

وی در ادامه ترافیک در محور کرج – چالوس را سنگین اعلام کرد و از رانندگانی که قصد عبور از این محور کوهستانی را دارند خواست؛ زنجیر چرخ و دیگر وسایل ایمنی زمستانی را با خود به همراه داشته باشند.

سرهنگ اکبری در ادامه با اشاره به اینکه محور شمشک - دیزین حدفاصل پارکینگ بالا تا پارکینگ پایین مسدود است، گفت: این محور به دلیل نبود ایمنی کافی تا اطلاع بعدی مسدود خواهد ماند.