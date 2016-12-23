  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ دی ۱۳۹۵، ۱۸:۴۴

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس:

از نشر برخی خبرهای کذب درباره انتقالم به چین شکایت می کنم

از نشر برخی خبرهای کذب درباره انتقالم به چین شکایت می کنم

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس گفت: از انتشار برخی خبرها در خصوص انتقالم به چین شکایت خواهم کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد انصاری در پایان پیروزی ۳ بر صفر پرسپولیس برابر سیاه جامگان با اشاره به این مسابقه گفت: خوشبختانه تیم در دقایق اولیه به گل رسید و همین موضوع کمک زیادی کرد تا تیم در سایر دقایق نیز موفق عمل کند.

وی در رابطه با جدایی برخی بازیکنان پرسپولیس افزود: همه بازیکنان حاضر در پرسپولیس بازیکنان بزرگی هستند و پرسپولیس هم آنقدر بزرگ است که رفتن یک بازیکن چندان به ضررش نشود. هر کس در پرسپولیس باشد افتخاری برای خودش است و اگر هم برود یک بازیکن دیگر جای او را خواهد گرفت.

مدافع تیم فوتبال پرسپولیس در رابطه با انتقالش به لیگ چین و نشر برخی اخبار در این ارتباط گفت: من در رابطه با اخبار کذبی که در این باره منتشر شده شکایت می کنم. این موضوع را از طریق باشگاه پیگیری کنید. نمی خواهم زیاد در این باره صحبت کنم اما قطعا از نشر برخی اخبار کذب شکایت می کنم.

کد مطلب 3857798

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها