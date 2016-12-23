کشاورز علی آباد در آستانه قهرمانی قرارگرفت/یک بازی نیمه تمام ماند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای استان گلستان عصر جمعه برگزار شد که در مهمترین دیدار تیمهای مدعی کشاورز علی آباد و عقاب گنبد در علی آباد به مصاف یکدیگر رفتند که این رقابت در نهایت با تساوی بدون گل به پایان رسید تا کشاورز ضمن حفظ صدرنشینی فقط یک امتیاز دیگر برای قهرمانی نیاز داشته باشد.
در دیگر دیدارها دارایی گز چهار بر صفر مهمان قعرنشین خود استقلال کردکوی را از پیش رو برداشت و شهید آسیابی کلاله در دیداری پر گل با نتیجه عجیب ۶ بر سه از سد مهمانش پرسپولیس آق قلا گذشت.
دیدار تیمهای قزاق گرگان و استقلال بندرگز نیز تا دقیقه ۷۰ با نتیجه دو بر یک به سود نماینده بندرگز در حال برگزاری بود که به دلیل اعتراض تیم قزاق به نحوه قضاوت، نیمه تمام ماند تا نتیجه این دیدار سه بر صفر به سود استقلال بندرگز اعلام شود.
در جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر فوتبال استان گلستان در پایان هفته شانزدهم، تیم کشاورز علی آباد با ۳۴ امتیاز صدرنشین است و تیمهای عقاب گنبد با ۲۸ امتیاز و استقلال بندرگز با ۲۷ امتیاز در مکانهای دوم و سوم قرار دارند.
تیمهای دارایی گز با ۲۰ امتیاز، شهید آسیابی کلاله با ۱۹ امتیاز و شاهین بندرگز با ۱۵ امتیاز به ترتیب در مکانهای چهارم تا ششم قرار دارند.
همچنین تیمهای قزاق گرگان با ۱۱ امتیاز، پرسپولیس آق قلا با ۱۰ امتیاز و استقلال کردکوی با هفت امتیاز در ردههای هفتم تا نهم ایستادهاند.
لازم به ذکر است؛ قهرمان لیگ برتر فوتبال گلستان مجوز حضور در فصل آینده رقابتهای زیرگروه کشور را به دست میآورد و تیم آخر به لیگ دسته اول فوتبال استان سقوط خواهد کرد.
