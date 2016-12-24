۷۰۰ مینی بوس بالای ۳۰ سال در ورامین/مینی بوس های جدید در راه است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-سید محمد حسن محمودی: توسعه حمل و نقل عمومی یکی از دغدغه های جدی مسئولان و برنامه ریزان شهری محسوب می شود.

امروزه ضعف در زیرساخت های حمل و نقل عمومی زمینه را برای گسترش استفاده از وسایل نقلیه شخصی فراهم کرده است که این امر علاوه بر ایجاد مشکلات متعدد از جمله آلودگی هوا، موجب افزایش بار ترافیکی می شود.

شهرستان ورامین نیز طی سال های اخیر با توجه به افزایش جمعیت با تراکم بار ترافیکی در خیابان ها و معابر اصلی خود مواجه بوده است و این امر برنامه ریزان و مسئولان را به فکر توسعه و تجهیز ناوگان حمل و نقل عمومی انداخته است.

مسئولان شهری ورامین طی ماه های اخیر با نوسازی چندین دستگاه اتوبوس در این منطقه، بهبود امکانات در حوزه حمل و نقل عمومی را کلید زدند و هم اکنون نیز سازمان اتوبوسرانی ورامین تلاش دارد تا در برنامه ای طراحی شده، مینی بوس های فرسوده را از رده خارج کرده و آن را نوسازی کند.

بیش از ۷۰۰ دستگاه مینی بوس با عمر بالای ۳۰ سال در خطوط مختلف مشغول به فعالیت هستند

بر اساس آمارها، بیش از ۷۰۰ مینی بوس فرسوده و با عمر بیش از ۳۰ سال در این منطقه فعالیت می کنند و بدون تردید نوسازی این وسایل نقلیه عمومی می تواند علاوه بر کاهش آلودگی هوا و مشکلات زیست محیطی، به کاهش بار ترافیکی در خیابان های ورامین کمک کند.

بدون تردید شهروندان ورامینی در صورت گسترش و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، آمادگی استفاده از این وسایل را دارند، موضوعی که مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی نیز بر آن تأکید دارد.

هزار و ۴۳۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس در ورامین فعال هستند

حسن خوانساریان، مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به این نکته که بهبود وضعیت حمل و نقل عمومی در اولویت قرار دارد، اظهار داشت:توسعه حمل و نقل عمومی در بهبود زندگی شهرنشینی تأثیرگذار است.

وی توسعه حمل و نقل عمومی و بهبود زیرساخت های این حوزه را موجب ترغیب مردم و شهروندان به استفاده از ناوگان عمومی دانست و افزود: بدون تردید توسعه زیرساخت ها و امکانات در حوزه حمل و نقل عمومی موجب افزایش استفاده مردم وشهروندان از این ناوگان شده و این امر به بهبود عبور و مرور و کاهش بار ترافیکی کمک خواهد کرد.

خوانساریان با اشاره به خدمت رسانی هزار و ۴۳۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس در ناوگان حمل و نقل عمومی در شهرستان ورامین ادامه داد: در مجموع بیش از هزار و ۴۳۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس در ورامین فعال هستند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین اضافه کرد: هزار و ۴۳۰ دستگاه اتوبوس و مینی بوس زیر نظر سازمان اتوبوسرانی ورامین در پنج مسیر ورامین به شوش، شهرری، سه راه افسریه، قرچک و ترمینال جنوب مشغول به خدمت رسانی به مردم و شهروندان هستند.

خوانساریان با اشاره به فعال بودن خط داخلی ورامین عنوان کرد: یک خط داخلی نیز در ورامین فعال است که شهروندان را از میدان بسیج به سمت خیرآباد انتقال داده و در طول مسیر به مردم خدمت رسانی می کند.

وی با تأکید بر این نکته که نوسازی اتوبوس ها و مینی بوس های فرسوده از جمله اولویت هایی است که با جدیت دنبال می شود، بیان داشت: با تلاش ها و برنامه ریزی صورت گرفته، نوسازی ناوگان اتوبوس و مینی بوس در ورامین دنبال می شود.

مینی بوس های فرسوده آلودگی صوتی به همراه دارند

خوانساریان با اشاره به تردد ۷۰۰ مینی بوس فرسوده در ورامین یادآور شد: بیش از ۷۰۰ دستگاه مینی بوس با عمر بالای ۳۰ سال در خطوط مختلف مشغول به فعالیت هستند.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین تأکید کرد:فعالیت مینی بوس های فرسوده مشکلات متعددی را به وجود می آورد که علاوه بر فرسودگی بالا و عدم امنیت فنی برای جان مسافران، باعث آلودگی صوتی و ضربه زدن به سلامت محیط زیست می شود.

وی با تأکید بر این نکته که سازمان اتوبوسرانی به خوبی به مشکلات و دغدغه های موجود در این زمینه واقف است، گفت: با توجه به مشکلات و انتظارات شهروندان ورامینی و به منظور توسعه حمل و نقل عمومی، نوسازی مینی بوس های فرسوده در دستور کار قرار دارد.

خوانساریان با اشاره به بازدید جمعی از مسئولان شهرستان ورامین از کارخانه ساخت مینی بوس ادامه داد: با دستور فرماندار ورامین و حمایت های مدیریت شهری، تیمی متشکل از رییس شورای اسلامی شهر و برخی مسئولان مربوطه از تنها کارخانه مینی بوس سازی در کشور که ۷۰ درصد از تولیدات خود را در داخل عرضه می کند، بازدید کردند.

خرید ۴۰۰ مینی بوس جدید در صورت تأیید نهایی

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین با تأکید بر این نکته که توافقات خوبی با کارخانه ساخت مینی بوس صورت گرفته است، بیان داشت: طبق توافقات انجام گرفته، مقرر شد تا یک دستگاه مینی بوس به عنوان نمونه برای انجام مراحل تست و بهره برداری در اختیار کارشناسان فنی سازمان اتوبوسرانی قرار گرفته تا در صورت تأیید، زمینه برای تجهیز ونوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین فراهم شود.

خوانساریان با اشاره به برنامه های سازمان اتوبوسرانی برای نوسازی مینی بوس های فرسوده فعال در ورامین افزود:در صورت تأیید نهایی، ۴۰۰ دستگاه مینی بوس از کارخانه مینی بوس سازی خریداری و برای استفاده شهروندان به کار گرفته می شود.

بدون تردید ورود ۴۰۰ دستگاه مینی بوس با امکانات و تجهیزات مناسب، موجب ترغیب شهروندان ورامین برای استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد شد

وی خرید ۴۰۰ دستگاه مینی بوس جدید را موجب تحول مهمی در حمل و نقل عمومی در این بخش عنوان کرد و گفت: بدون تردید ورود ۴۰۰ دستگاه مینی بوس با امکانات و تجهیزات مناسب، موجب ترغیب شهروندان برای استفاده از حمل و نقل عمومی خواهد شد.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین با اشاره به این نکته که تحقیقات و مطالعات لازم در این زمینه انجام شده است، ادامه داد: مینی بوس هایی که قرار است در ورامین مورد استفاده قرار بگیرد، تولید ملی بوده و توسط مراجع قانونی اعم از کمیته فنی، راهور و محیط زیست به لحاظ فنی و مهندسی مورد تأیید قرار گرفته است.

خوانساریان تأکید کرد: مینی بوس های تولیدی توسط این کارخانه در کلانشهرهای اصفهان، تهران و مشهد برای انتقال شهروندان و مسافران مورد استفاده قرار گرفته و رضایت مندی مردم را به همراه داشته است.

مدیر عامل سازمان اتوبوسرانی ورامین با اشاره به برنامه های این سازمان برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در این بخش یادآور شد: در صورت تأیید نهایی این طرح، تمامی مینی بوس های فرسوده با عمر بالای ۲۵ سال از چرخه سرویس دهی خارج می شوند و پس از طی مراحل قانونی، مینی بوس های جدید وارد چرخه حمل و نقل عمومی خواهند شد.

وام ۱۰۰ میلیون تومانی برای نوسازی مینی بوس های فرسوده ورامین در نظر گرفته شده است

خوانساریان با تأکید بر این نکته که نمونه مینی بوس تولیدی طی روزهای آینده در ورامین به نمایش درخواهد آمد، گفت: از روز دوشنبه ششم دی ماه، نمونه مینی بوس به منظور بازدید شهروندان و رانندگان در اختیار سازمان اتوبوسرانی شهرداری ورامین قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به شرایط واگذاری مینی بوس های جدید یادآور شد: قیمت هر دستگاه مینی بوس ۱۴۵ میلیون تومان خواهد بود که ۱۰۰ میلیون تومان آن وام با بهره چهار الی شش درصد است.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی ورامین گفت: این وام فقط به منظور نوسازی مینی بوس های فرسوده در اختیار متقاضیان قرار خواهد گرفت.

خوانساریان در پایان با اشاره به زمان ثبت نام از متقاضیان دریافت مینی بوس های فرسوده یادآور شد: ثبت نام از متقاضیان از یازدهم دی ماه سال جاری آغاز می شود.

سید رضا احمدی رییس شورای اسلامی شهر ورامین نیز در این زمینه با اشاره به این نکته که نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی یک ضرورت برای منطقه ورامین است، اظهار داشت: بدون تردید نمی توان با ناوگان حمل ونقل عمومی فرسوده، خدمات مطلوبی را به شهروندان ارائه داد.

وی افزود: نوسازی مینی بوس های فرسوده در ورامین در دستور کار قرار دارد و امیدواریم بتوانیم قدم های خوبی را برای توسعه حمل و نقل عمومی در شهرستان برداریم.

رییس شورای اسلامی شهر ورامین گفت: تلاش شده تا تسهیلات ارزان قیمت نیز برای متقاضیان این طرح فراهم شود.

به هر ترتیب نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بویژه مینی بوس و اتوبوس می تواند نقش مهمی را در ترغیب شهروندان برای عدم استفاده از وسایل نقلیه شخصی داشته باشد و بدین ترتیب می توان امید زیادی برای بهبود و کاهش بار ترافیکی در نقاط مختلف ورامین داشت.