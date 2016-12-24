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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۸

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خبر داد؛

اجرای سیستم آبیاری نوین در سطح۴۱هزارهکتار از اراضی کشاورزی لرستان

اجرای سیستم آبیاری نوین در سطح۴۱هزارهکتار از اراضی کشاورزی لرستان

خرم آباد- رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از اجرای سیستم آبیاری نوین در سطح ۴۱ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار در سخنانی اظهار داشت: تا پایان خرداد ۹۶ در شهرستان سلسله هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم به سیستم نوین آبیاری تجهیز خواهد شد و برای اجرای این طرح اعتباری حدود ۱۸ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در شرایط فعلی ۸۰۰ هکتار از این میزان درقالب طرح آبیاری تحت فشار عملیاتی و در حال اجرا بوده که تلاش می کنیم تا خرداد ۹۶ تکمیل و به بهره داری برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در خصوص اجرای شبکه فرعی اراضی کشاورزی در منطقه «کشورزه» گفت: ۱۰۰ هکتار از این اراضی که قبلا به شکل دیم بود به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده و ۱۰۰ هکتار دیگر نیز که مربوط به باغات این منطقه بوده تا اسفند ماه امسال به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود.

بازدار افزود: شهرستان الشتر از نظر اراضی آبی نسبت به اراضی لرستان شرایط مناسب و بهتری دارد و از مجموع ۴۱ هزار هکتار اراضی این شهرستان، ۱۶ هزار هکتار آبی بوده و به عبارتی می توان گفت که  ۳۹ درصد اراضی این شهرستان آبی است.

وی ادامه داد: حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به سیستم آبیاری نوین تجهیز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سیستم آبیاری نوین در سطح ۴۱ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان اجرا شده است.

کد مطلب 3857859

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