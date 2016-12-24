اجرای سیستم آبیاری نوین در سطح۴۱هزارهکتار از اراضی کشاورزی لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا بازدار در سخنانی اظهار داشت: تا پایان خرداد ۹۶ در شهرستان سلسله هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی دیم به سیستم نوین آبیاری تجهیز خواهد شد و برای اجرای این طرح اعتباری حدود ۱۸ میلیاردتومان در نظر گرفته شده است.

وی گفت: در شرایط فعلی ۸۰۰ هکتار از این میزان درقالب طرح آبیاری تحت فشار عملیاتی و در حال اجرا بوده که تلاش می کنیم تا خرداد ۹۶ تکمیل و به بهره داری برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان در خصوص اجرای شبکه فرعی اراضی کشاورزی در منطقه «کشورزه» گفت: ۱۰۰ هکتار از این اراضی که قبلا به شکل دیم بود به سیستم نوین آبیاری تجهیز شده و ۱۰۰ هکتار دیگر نیز که مربوط به باغات این منطقه بوده تا اسفند ماه امسال به سیستم آبیاری نوین مجهز می شود.

بازدار افزود: شهرستان الشتر از نظر اراضی آبی نسبت به اراضی لرستان شرایط مناسب و بهتری دارد و از مجموع ۴۱ هزار هکتار اراضی این شهرستان، ۱۶ هزار هکتار آبی بوده و به عبارتی می توان گفت که ۳۹ درصد اراضی این شهرستان آبی است.

وی ادامه داد: حدود سه هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی این شهرستان به سیستم آبیاری نوین تجهیز شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سیستم آبیاری نوین در سطح ۴۱ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی لرستان اجرا شده است.