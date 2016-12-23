تمام تصمیمات کمیسیون مشترک برجام

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی اقدام اخیر در آمریکا در تمدید قانون آیسا محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران ۲۷ آذر ماه در نامهای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در واکنش به این اقدام، خواستار برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام شد.
در همین راستا ستاد پیگیری اجرای برجام وزارت امور خارجه در خصوص اسناد مصوبات کمیسیون مشترک برجام توضیحاتی را ارائه کرد.
متن کامل این توضیحات بدین شرح است:
«کمیسیون مشترک که مرکب از دولتهای طرف برجام یعنی ایران و ۱+۵ است، در سطح معاونان وزرای امور خارجه تشکیل جلسه میدهد و در عین حال، جلسات کارشناسی متعددی نیز در حوزههای مربوط به هم هستهای و هم تحریمها برگزار میکند. در این جلسات موضوعات مختلف مربوط به برجام رصد شده و در صورت لزوم تصمیمات مقتضی اتخاذ میشود.
در متن برجام و پیوستهای آن وظایف متنوع و متعددی بر عهده کمیسیون مشترک گذاشته شده است که جزییات آن در بخشهای مربوطه در متن برجام و پیوستها و به طور خاص در پیوست شماره چهار برجام آمده است. در یک جمله، کمیسیون مشترک مسئولیت مراقبت از روند اجرای برجام از سوی همه طرف ها و رفع گره های احتمالی در این مسیر را دارد.
در همین ارتباط، کمیسیون مشترک چه قبل از روز اجرایی شدن برجام و چه بعد از آن، موضوعات متنوعی را مدنظر قرار داده و در برخی موارد تصمیماتی اتخاذ کرده است که بیانگر فهم و تفسیر مشترک اعضای برجام از موارد مندرج در آن، در جهت اجرای مطلوب این برنامه اقدام مشترک بوده است. این تصمیمات خصوصا در مواردی به آژانس بینالمللی انرژی اتمی کمک کردهاند تا درک بهتری از تفسیر طرفهای برجام از مفاد آن پیدا کرده و بدین ترتیب، از بروز مواردی که ممکن بود به هر ترتیب در جریان راستی آزماییها و ارائه گزارشهای این نهاد از وضعیت اجرای برجام در جمهوری اسلامی ایران ابهاماتی ایجاد نماید، جلوگیری شود. علاوه بر این، اسناد مربوط به ترتیبات اجرایی دو کارگروه از کارگروههای فرعی کمیسیون مشترک یعنی «کارگروه کانال خرید» (و راهنمای استفاده از کانال خرید، فرمهای اختیاری پیشنهادی و توضیحات مربوطه) و نیز «کارگروه اجرایی شدن رفع تحریمها» هم جزو مصوبات کمیسیون مشترک است که به اجرای بهتر مفاد برجام در حوزه رفع تحریم ها کمک میکند.
به گزارش فارس، برخی از این تصمیم نامهها، پیش از روز اجرایی شدن برجام و برخی پس از اجرایی شدن آن به تصویب کمیسیون مشترک رسیدند. به منظور افزایش شفافیت در ارتباط با نحوه کار کمیسیون مشترک و جلوگیری از سوظنها و گمانه زنیهای بی پایه برخی رسانههای غربی، اعضای کمیسیون تصمیم گرفتند نسبت به انتشار این اسناد اقدام شود.
لازم به توضیح است که اسناد منتشر شده در رابطه با موضوعات ذیل هستند:
- ترتیبات عملی کارگروه کانال خرید برجام
- راهنمای کانال خرید و برخی فرمهای اختیاری پیشنهادی برای سهولت در استفاده از آن
- ترتیبات عملی کارگروه اجرایی شدن رفع تحریمها
- سند موافقت کمیسیون مشترک با تقاضای ایران در ارتباط با سلولهای داغ با ابعاد بیش از شش متر مکعب (موضوع بند بیست و یک از پیوست اول برجام)،
- سند موافقت کمیسیون مشترک با برنامه ایران در مورد مازاد موجودی آب سنگین پیش از روز اجرایی شدن برجام
- سند موافقت کمیسیون مشترک با برنامه ایران برای برخی مقادیر مشخص از اورانیوم غنی شده موجود در ایران پیش از روز اجرایی شدن برجام
- سند مربوط به نحوه محاسبه و تعیین مشخصات سانتریفیوژهای IR۱، IR۲m و IR۴ به لحاظ میزان سو
- سند موافقت کمیسیون مشترک با برنامه ایران در خصوص موجودی سوخت نیمه آمادهی راکتور تحقیقاتی تهران
- سند موافقت کمیسیون مشترک با معافیت انواع سوخت کامل و میانی پرتو داده شده از شمول سقف تعیین شده برای ذخایر اورانیومهای غنی شده به میزان سیصد کیلو گرم.
- سند توضیحی در خصوص الگوی توصیف انواع سانتریفیوژهای مورد اشاره در برجام. »
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