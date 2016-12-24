حجت الاسلام فیروز علی خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح سامانه طوبی در سطح شهرستان زنجان خبر داد و افزود: سطح بندی سامانه طوبی از هفته های گذشته شروع شده و افرادی که در سامانه طوبی مدارج و اطلاعات خود را ثبت کرده اند درجه بندی و سطح بندی خواهند شد.

وی از فعالیت ۷۰۰ هیئت مذهبی در شهرستان زنجان خبر دادو اظهار کرد: از این تعداد اطلاعات ۵۰ هیئت مذهبی در سامانه طوبی شهرستان زنجان ثبت شده است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان زنجان گفت: فاز سوم سامانه طوبی در خصوص ساماندهی هئیت مذهبی است که از دهه محرم شروع شده و اطلاع رسانی لازم انجام شده است وتنها ۵۰ هیئت مذهبی در این سامانه ثبت کرده اند و باید ظرف مدت یک ماه آینده برای ثبت نام به سامانه مراجعه کنند.

خسروی تاکید کرد: سطح بندی در سامانه طوبی شامل ستایشگر، پیر غلام و مداح است و تحت عناوین سطح بندی می شوند و براساس مدارج ومیزان تحصیلات مداحان در یکی از این شاخصه ها رتبه بندی می شوند.

وی با اشاره به اینکه در بحث ساماندهی مداحان ۵۰۸ پرونده در سطح شهرستان زنجان تشکیل شده است، گفت: فاز دوم شامل ثبت نام مداحان بوده و استقبال مداحان برای ثبت نام در سامانه طوبی بسیار عالی بوده است.

رئیس اداره تبلیغات شهرستان زنجان تصریح کرد: با اجرای این طرح پایگاه اطلاعاتی تشکل های مذهبی قابل‌دسترسی خواهد بود.

وی به مزایای اجرای طرح طوبی اشاره کرد و یادآور شد: این طرح گام مهمی در ساماندهی هیئت‌های مذهبی است و بانک اطلاعاتی هیئت‌ها در دسترس خواهد بود و فعالیت ها هم منسجم می شود و در تدوین و برنامه‌ریزی فعالیت‌های فرهنگی در اختیار مسئولان قرار گرفته و همچنین با اجرای این طرح فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی هم در استان و شهرستان زنجان تسریع می شود و کیفیت فعالیت ها تقویت می شود.

خسروی گفت: برای اینکه مساجد و هیئت ها قرآن محور و آموزش محور و برنامه محور باشند طرح سامانه طوبی در سطح کشور و استان زنجان اجرا می شود.