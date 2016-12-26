مسائل مالی چالش فدراسیون کاراته است/ قبل از انتخابات بررسی شود

علیرضا کتیرایی با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: همه اهالی کاراته منتظر فرا رسیدن ۲۸ دی ماه و برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون برای تعیین تکلیف این رشته هستند. شرایط کاراته با پذیرش در المپیک، متفاوت با گذشته است و باید هر چه زودتر رئیس آینده انتخاب و برنامه ریزی برای موفقیت در بازیهای ۲۰۲۰ انجام شود.

وی ادامه داد: کاراته ایران پتانسیل بالایی دارد و توانایی موفقیت در بازیهای المپیک ۲۰۲۰ را دارد. این هدف به آن شرط تحقق خواهد یافت که اعضای مجمع به دور از هر گونه مسائل سبکی و جناحی رئیس آینده را براساس منطق انتخاب کنند و با همدلی و وفاق به موفقیت کاراته کمک کنند.

سرگروه سابق تیم ملی کاراته با اشاره به موقعیت فعلی کاراته گفت: شرایط فدراسیون تحت هدایت طباطبایی را باید بعد از برگزاری مجمع و با بررسی تمامی زوایای آن مورد ارزیابی قرار داد. اگر بخواهیم در خصوص نتایج صحبت کنیم که تنها در مسابقات جهانی و آن هم در بخش مردان موفقیت خوبی کسب شد. ولی در مورد سایر بخش ها باید بعد از انتخابات بررسی شود.

کتیرایی ادامه داد: خبرهایی از مشکلات عمده مالی در فدراسیون کاراته شنیده ام، نمی دانم این گونه اخبار صحت دارد یا خیر ولی اگر قرار به انتخاب رئیس آینده فدراسیون با وجود مشکلات مالی باشد، دردی از کاراته دوا نخواهد شد که هیچ بلکه مشکلات این رشته دوچندان می شود. به مسئولان وزارت ورزش پیشنهاد می کنم که با انجام حسابرسی دقیق، مسائل مالی را شفاف سازی کنند و بعد از آن نسبت به برگزاری مجمع اقدام و فدراسیون را تحویل رئیس آینده دهند.

وی به لیست نامزدهای انتخابات فدراسیون هم اشاره کرد و گفت: در میان نفراتی که برای نشستن روی صندلی ریاست فدراسیون نامزد شده اند، افرادی هستند که سابقه مدیریت در فدراسیون را دارند و اعضای مجمع می توانند با بررسی دقیق شرایط و فراز و نشیب های همان زمان، بهترین انتخاب را داشته باشند.

این کارشناس کاراته در پایان گفت: رئیس فدراسیون کاراته باید در کنار آشنایی با این رشته، توانایی جذب منابع مالی را داشته باشد. کاراته توانایی رسیدن به استقلال مالی را دارد به شرط آنکه از این پتانسیل به خوبی استفاده شده و تنها به فروش احکام بسنده نکنند.