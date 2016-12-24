به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا صبح شنبه در جمع اعضای شورای شهر فیروزان عنوان کرد: مکاتبات و پیگیری‌های اعضای شورای شهر این موضوع را تداعی می‌کند که این شورا نسبت به میثاقی که با مردم در راستای خدمت‌رسانی بسته‌اند پایبند بوده و شورایی فعال و پیگیر هستند.

وی بابیان اینکه امروز دغدغه اصلی همه ما باید خدمت به مردم و رفع مشکلات باشد، گفت: مهم‌ترین مشکل مردم معیشت، کار، درآمد و رفاه اجتماعی است چراکه مردم در این مسائل تحت‌فشار هستند.

بهرام نیا عنوان کرد: برای بازکردن گرهی از مشکلات مردم باید فارغ از نگاه سیاسی و دسته‌بندی‌های مرسوم و با همدلی و هم‌آوایی برای رسیدن به نگاهی مشترک تمام تلاش خود را به کار بندیم.

نماینده مردم نهاوند در مجلس شورای اسلامی افزود: باید شرایط آرامی را برای خدمت‌گزاری به مردم فراهم کنیم کمااینکه تابه‌حال نیز با لطف خدا، حمایت و دعای مردم و همراهی اغلب مسئولین کارها به‌صورت مطلوب پیش رفته و همه پای‌کار هستند.

وی بابیان اینکه اگر مسئولی مسیرش را از مردم و خدمت جدا کند، کنار گذاشته خواهد شد، به برخی خدمات ارائه‌شده در فیروزان و بخش خزل اشاره کرد و گفت: کسب موافقت احداث یک باب مدرسه در «کهریز سلیم»، جذب ۵۰۰ میلیون ریال اعتبار برای تجهیز مدارس خزل، موافقت ایجاد درمانگاه و مرکز درمانی در فیروزان، بهسازی ۵ روستای «خزل شرقی» با مشارکت بنیاد برکت، ارائه تسهیلات و انشعاب آب، گاز برای روستای «سیاه دره»، اهدای وسایل گرمایشی به تمام اهالی این روستاو غیره ازجمله خدمات اخیر به شهر فیروزان و بخش خزل است.