بوستان ترافیک منطقه ۲۰ تهران به افراد استثنایی آموزش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ریاضی در حاشیه مراسم "جشن فرشتگان زمینی" که ویژه آموزش افراد کم توان ذهنی و روشندل در بوستان ترافیک منطقه ۲۰ تهران برگزار شد، اظهار داشت: بوستان ترافیک به عنوان محل تخصصی آموزش مبانی ترافیکی، به منظور بهره مندی افراد کم توان ذهنی و روشندل از آموزش های این محل، روزهای چهارشنبه را به این افراد استثنایی اختصاص داده است.

ریاضی با اشاره به اینکه آموزش های بوستان ترافیک با استفاده از هنر و نمایش های موضوعی ارائه می شود، گفت: هم اکنون تعداد آموزش پذیران استثنایی به ۳۰ نفر رسیده است و همچنان این بوستان آمادگی پذیرش افراد جدید را دارد.

وی ادامه داد: برای حمایت و کمک به افراد توان یاب و استثنایی، آمادگی لازم از سوی مدیریت شهری وجود دارد تا شرایط زندگی برای این افراد رضایت بخش شود.

معاون شهردار منطقه ۲۰ تهران با بیان اینکه آموزش های بوستان ترافیک به صورت مستمر در داخل بوستان و همچنین با اعزام کادر آموزشی در مدارس انجام می شود، یادآور شد: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۲۰ هزار نفر از دانش آموزان منطقه ۲۰ تهران آموزش های لازم را دیده اند و بیش از چهار هزار نفر نیز از سامانه دوچرخه سواری این بوستان استفاده کرده اند.

مراسم جشن فرشتگان زمینی ویژه آموزش پذیران کم توان ذهنی و روشندل بوستان ترافیک منطقه ۲۰ با حضور خانواده های این افراد، سرپرست هیئت جانبازان و معلولین دوچرخه سواری استان تهران، نمایندگان اداره بهزیستی شهرری و تعدادی از تشکل های مردم نهاد در بوستان ترافیک برگزار شد.