سوختگی در ایران ۸ برابر متوسط جهانی/تیم پزشکی استاندارد نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد جواد فاطمی جمعه شب با حضور در برنامه «نبض» شبکه خبر که به موضوع کمبود تخت های سوختگی در کشور اختصاص داشت، افزود: ۳۵ مرکز سوختگی در کشور داریم که هر کدام در زمینه درمان جزیره ای عمل می کنند و استاندارد یکسان درمان سوختگی در کشور نداریم.

وی با اشاره به دستاوردها و اقدامات وزارت بهداشت در دولت یازدهم، گفت: در این دولت اقدامات خوبی در زمینه تجهیز تخت های سوختگی و توجه به درمان سوختگی انجام شده است و انتظار نداریم یک وزیر بیاید و همه مشکلات را حل کند.

فاطمی با اعلام اینکه میزان سوختگی در کشورمان ۸ برابر متوسط جهانی است، ادامه داد: استفاده از وسایل گرمایشی و پخت و پز غیر استاندارد، باعث شده تا آمار سوختگی در ایران حتی بالاتر از کشورهایی باشد که وضعیت اجتماعی و اقتصادی مشابه ما دارند.

وی، تنها راه حل مشکل سوختگی در کشور را پیشگیری دانست و گفت: با اضافه کردن تخت و بخش های سوختگی نمی توان کار خاصی در زمینه پیشگیری از سوختگی انجام داد. زیرا، فردی که می سوزد دیگر درمان نمی شود.

فاطمی با اعلام اینکه سالانه ۳۰ هزار نفر در کشور بر اثر سوختگی در بیمارستان ها بستری می شوند، افزود: در حدود ۳ هزار نفر از این افراد فوت می کنند

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته(ققنوس) با اشاره به اینکه میزان مرگ و میر بر اثر سوختگی در ایران خیلی بالاست، گفت: در زمینه درمان سوختگی نیز ۴۰ سال از دنیا عقب هستیم.