اوباما سیستم نظارت بر شهروندان عرب و مسلمان آمریکا را لغو می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه گاردین،‌ «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا سیستم تبعیض آمیز نظارت بر شهروندان عرب و مسلمان آمریکا را که پس از یازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ به اجرا درآمد،‌ لغو می کند تا بدین طریق،‌ اجرای سیاستهای نژادپرستانه «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا علیه مسلمانان را با محدودیت مواجه سازد.

وزارت امنیت داخلی آمریکا روز پنج شنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که بقایای «سیستم ثبت ورود- خروج امنیت ملی» (Nseers) را بطور کامل لغو خواهد کرد تا بدین ترتیب، بی باکانه ترین تلاش اوباما برای ممانعت از اجرایی شدن مقاصد و نیات نژادپرستانه جانشین خود- ترامپ- در آخرین روزهای ریاست جمهوری وی رقم خورد.

گفتنی است که یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی ترامپ، ممانعت از ورود مسلمانان غیر شهروند به آمریکا و نظارت بر آنان در زمان اقامت در این کشور بود.

شایان ذکر است که «سیستم ثبت ورود- خروج امنیت ملی» یکی از جنجالی ترین و- البته منفورترین- ارکان سیاستهای ضد تروریسم دولت بوش پس از واقعه یازدهم سپتامبر به شمار می رفت.

بیش از هشتاد هزار نفر از ۲۵ کشور معین- که ۲۴ کشور دارای جمعیت اکثریت مسلمان یا عرب بودند- مشمول این طرح قرار گرفتند و ملزم شدند که اثر انگشت و عکس خود را بطور دوره ای و حضوری جهت انجام مصاحبه با مأمورین وزارت امنیت داخلی آمریکا تحویل دهند.

با اجرای این طرح،‌ حدود چهارده هزار نفر در فهرست اِخراج شدگان از آمریکا قرار گرفتند؛‌ با این حال تاکنون حتی یک نفر به اتهام ارتباط با فعالیتهای تروریستی یا خشونت آمیز شناسایی نشده است.

لازم به ذکر است که طی روزهای اخیر، گروههای وابسته به مسلمانان آمریکا و جریانهای حقوق بشری با فعالیتهای لابی گرانه گسترده دولت اوباما را برای برداشتن گامی اساسی در جهت لغو این سیستم تحت فشار گذاشتند. به رغم اقدامات محتاطانه اوباما و امتناع وی از انجام اقدامی آشکار در جهت خنثی ساختن سیاستهای ترامپ،‌ لغو این سیستم نظارتی نشانه ای از مخالفت رئیس جمهور کنونی آمریکا با تهدیدات جانشین خود علیه مسلمانان است.