میلان فاتح سوپرکاپ ایتالیا شد/ شکست یوونتوس در ضربات پنالتی

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال میلان و یوونتوس جمعه شب دیدار سوپرکاپ رقابتهای باشگاههای ایتالیا را در شهر دوحه قطر برگزار کردند که این بازی با برتری ۵ بر ۴ میلان در ضربات پنالتی همراه شد.

جدال این دو تیم در دو وقت معمول و اضافه با تساوی یک بر یک همراه شد. ابتدا کیه لینی در دقیقه ۱۳ دروازه تیم میلان را باز کرد اما در دقیقه ۳۷ بوناونتورا کار را به تساوی کشاند. در ضربات پنالتی این تیم میلان بود که بهتر عمل کرد و در مجموع ۵ بر ۴ پیروز شد.

لاپادولا نخستین پنالتی میلان را خراب کرد ولی در ادامه بوناونتورا، کوچکا، سوسو و پالاسیچ ضربات خود را درون دروازه بوفون جای دادند.

در طرف دیگر مارکیزیو نخستین پنالتی را گل کرد. در ادامه مانژوکیچ ضربه خود را از دست داد. ایگواین و خدیرا دو پنالتی بعدی یوونتوس را گل کردند و در ضربه سرنوشت ساز، دیبالا نتوانست گلزنی کند تا یوونتوس این بازی را واگذار کند.