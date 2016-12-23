معارضان سوری آب شرب دمشق را آلوده کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال آلودگی عامدانه آب شرب دمشق به گازوئیل توسط معارضان سوری، سازمان آب و فاضلاب دمشق ناگزیر شد که آب شرب این شهر را به مدت چندین روز قطع کرده و بجای آن از ذخایر آبی استفاده کند.

چشمه «الفیجاء» که آب شرب دمشق را تأمین می کند، در روستای «وادی بردی» در منطقه ای کوهستانی در مجاورت مرز لبنان و در شمال غربی پایتخت سوریه قرار دارد و هم اکنون تحت کنترل معارضان سوری است.

یک رسانه خبری وابسته به «حزب الله» متحد دولت سوریه اعلام کرد که معارضان سوری ساکن در روستای «وادی بردی» از ترک این منطقه خودداری کرده اند و از این رو، ارتش سوریه صبح روز جمعه مواضع آنان را هدف حملات خود قرار داد.