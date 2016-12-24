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۴ دی ۱۳۹۵، ۷:۵۸

حمله خمپاره‌ای داعش به شرق «موصل»/۱۸ غیرنظامی کشته و زخمی شدند

حمله خمپاره‌ای داعش به شرق «موصل»/۱۸ غیرنظامی کشته و زخمی شدند

تروریست های تکفیری داعش منطقه «الزهور» واقع در شرق شهر «موصل» را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که به دنبال آن ۱۸ غیرنظامی کشته و یا زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، تروریست های تکفیری داعش با شلیک چند خمپاره منطقه «الزهور» واقع در شرق شهر «موصل» را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، در این حمله ۱۸ غیرنظامی عراقی کشته و یا زخمی شدند.

طبق اعلام شاهدان عینی، نیروهای امنیتی بلافاصله افراد مجروح را به نزدیک ترین بیمارستان ها در محل وقوع حادثه منتقل کرد.

گفتنی است، حدود دو ماه پیش نیروهای امنیتی عراق منطقه «الزهور» در شرق موصل را آزاد کردند با این حال، تکفیریهای داعش همچنان به حملات خمپاره ای خود به مناطق آزاد شده در موصل ادامه می دهند.

کد مطلب 3857929

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