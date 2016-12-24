فروش صنایع دستی نیازمندشبکه سازی/فضای ویترینی آسیب صنایع دستی است

خبرگزاری مهر - گروه استان ها؛ چنور صادقی: ناهید حبیبی دارای مدرک تحصیلی کارشناس ارشد روانشناسی و مشاورە و فعال حوزەی صنایع دستی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به بیان تاریخچه صنایع دستی و جایگاه آن در توسعه اقتصادی و مشکلات این حوزه پرداخت و گفت: تاریخچه صنایع دستی به حدود ۸ هزار سال پیش که به عصر نوسنگی معروف است، برمی گردد.

وی عنوان کرد: آثاری از دوران پارینه سنگی و نوسنگی که نشان از فعالیت انسان در ساخت ابزار و وسایل سنگی دارد و ابزارهایی هم چون تیغه های دندانه دار به شکل های مختلف هندسی در مکان هایی مانند بیستون و غارهای هوتو به دست آمده است.

وی ادامه داد: در نتیجه کاوش‌های متعددی صورت گرفته آثار و اشیاء بسیار زیادی بیشتر در قالب فلزی به دست آمده است که در کمال مهارت و استادی و با شکل بسیار متنوع و بدیعی ساخته شده اند.

این فعال حوزه صنایع دستی اضافه کرد: تمامی آثار کشف شده به عنوان پیشینه ای اثر گذار و تاریخی برای اشیاع و صنایع دستی دوره های مختلف غالبا از نظر شیوه ی ساخت مواد اولیه و از نظر محتوا و نقوش مورد استفاده قرار گرفته اند.

حبیبی بیان کرد: در برهه کنونی آشنایی لازم با کسب و کار و بازار فروش و برگزاری کارگاه‌های آموزشی برای صنعتگران به منظور هدفمند کردن کاربرد کار، بازار، کیفیت و رشد و خلاقیت و تولید دانش امری ضروری است.

صنایع دستی کردستان شهرت جهانی دارد

وی اقدامات مذکور را راهی برای تقویت تولید ذکر کرد و ادامه داد: باید صنایع دستی را به عنوان بخشی از میراث فرهنگی و نمادی از نوع فرهنگ زندگی یک جامعه همواره مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان اینکه صنایع دستی کردستان از جمله تخته نرد و شطرنج آن شهرت جهانی پیدا کرده است، اظهارداشت: یکی از مهمترین جاذبه های کردستان ویژگی های فرهنگی آن هم چون زبان، لباس، موسیقی و رقص کردی است.

این فعال حوزه صنایع دستی در کردستان با بیان اینکه صنایع دستی، هنرهای سنتی، فرهنگ قومیت و هویت جامعه را شکل می دهد، افزود: متاسفانه صنایع دستی در حاشیه قرار گرفته است و این هنر سنتی تبدیل به یک مُد شده که مُدها هم هرچند یک بار تغییر خواهند کرد.

حبیبی بیان کرد: صنایع دستی کار سختی است و باید آنرا در حاشیه ای به نام هنر فاخر قرار دهیم و در همین راستا لازم است که توجهی ویژه به صنایع دستی صورت گیرد.

وی از بی اعتنایی سازمان ها و نهادهای مختلف به ویژه رسانه های جمعی استان نسبت به مصرف و استفاده از صنایع دستی در برنامه های خود انتقاد کرد و گفت: می طلبد در نهادهای مختلف استفاده از صنایع دستی هم چون لیوان های سفالی و سنتی که نشان دهنده هویت و فرهنگ ماست مورد توجه قرار گیرد.

ایجاد شبکه منسجم برای فروش تولیدات صنایع دستی

وی با بیان اینکه هنرهای سنتی نباید جنبه تزیینی داشته باشند و باید در زندگی مردم جریان پیدا کنند، عنوان کرد: آنچه که به عنوان صنایع دستی مشاهده می کنیم کپی برداری از واقعیت هاست و باید مزیت رقابتی درآنها ایجاد شود.

این فعال حوزه صنایع دستی کردستان ادامه داد: ایجاد و تغییر طراحی و کاربردی صنایع دستی به حفظ حیاط هنرهای سنتی می انجامد.

حبیبی اظهار داشت: ایجاد یک شبکه منسجم برای فروش تولیدات و افزایش ارتباطات بین المللی امری موثر در فروش صنایع دستی خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه صنایع دستی در ذات خود ظرفیت جذب گردشگر را در استان ها و شهرها دارد، عنوان کرد: پیشنهاد می شود با ایجاد اتوبوس سیار و فروش آنلاین صنایع دستی و همچنین برپایی نمایشگاه‌ها در ترویج و فروش تولیدات صنایع دستی اقدام شود.

هنرمندان صنایع دستی نقش بسزایی در حفظ فرهنگ وتمدن جامعه دارند

وی با اشاره به فعال بودن ۲۵۰ رشته صنایع دستی در کشورمان، گفت: متاسفانه با وجود این تعداد رشته هنوز راهکاری برای بسته بندی که نقش موثری در بازاریابی و فروش صنایع دستی دارد، تدوین نشده است.

این فعال حوزه صنایع دستی کردستان بر تربیت و آموزش افرادی برای طراحی بسته بندی صنایع دستی تاکید کرد و افزود: بسته بندی ابزار کمکی برای ایجاد جذابیت و جلب توجه مخاطبان و فروش آنها است لذا باید به آن توجه ویژه ای شود.

حبیبی با بیان اینکه هدف اصلی آثار صنایع دستی جذابیت وزیبایی نیست بلکه کاربردی بودن آن معیار اساسی است، بیان کرد: کلید واژه هایی مانند صنایع دستی خلاق و اقتصاد محورکاربردی ، مسایلی است که به دنبال تحقق آن هستیم.

وی اضافه کرد: انتظار می رود سازمان های ذیربط در فرهنگ سازی خرید صنایع دستی هنرمندان و تولید کنندگان این حوزه را مورد حمایت قرار دهند.

وی خواستار معرفی رشته ها،محصولات صنایع دستی ،شناساندن هنرمندان این حوزه و معرفی کارگاه های معتبر برای دستیابی آسان به تولیدات هنرمندان شد.

این فعال صنایع دستی بیان کرد: هنرمندان حوزه صنایع دستی و سنتی نقش موثر و بسزایی در حفظ فرهنگ و تمدم جامعه ایفا می کنند.

تاثیرصنایع دستی در توسعه اقتصادی

حبیبی به جایگاه صنایع دستی در توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت: سهولت ایجاد مراکز تولید، بی نیاز به سرمایه های کلان، اشتغال زا بودن این هنر، داشتن ارزش افزوده ی بالا، جنبه های کاربردی و تزیینی و داشتن زمینه ی مناسب برای جلب جهانگردی و صادرات از جمله تاثیرات صنایع دستی در توسعه اقتصادی است.

وی به ویژگی های صنایع دستی اشاره و بیان کرد: امکان تامین قسمت عمده مواد اولیه از منابع داخلی، انجام قسمتی از مراحل اساسی تولید به وسیله دست و ابزار دستی واستفاده از پیشرفت های روز در تولید صنایع دستی از جمله ویژگی های این صنعت است.

وی تاثیر اندیشه ی خلاق انسان در تولید و شکل بخشیدن به محصولات و امکان ایجاد تنوع وداشتن بار فرهنگی با استفاده از طرح های اصیل بومی و سنتی به نحوی که معرف فرهنگ و تمدن آن شهر یا کشور باشد را ازدیگر ویژگی های صنایع دستی ذکر کرد.

این فعال حوزه صنایع دستی استان یکی از دلایل مهم در توجیه جنبه های مثبت صنایع دستی را مربوط به اثرات آن در مبارزه با معضل بیکاری خواند و گفت: از آنجاکه بیکاری یکی از مسائل پیچیده و بغرنج کشورمان است توسعه وتقویت صنایع دستی بدون شک یکی از راه های حل مشکل بیکاری است.

صنایع دستی می تواند زمینه توسعه گردشگری را فراهم کند

حبیبی با اشاره به اینکه صنایع دستی یکی از مظاهر فرهنگی و هنری محسوب می شود،اظهارداشت: فرآورده های دستی بازگو کننده خصوصیات تاریخی اجتماعی و فرهنگی کشور محل تولید آن است که این مهم عامل مهمی در شناساندن فرهنگ و تمدن و قومیت ها به شمار می آید.

وی با بیان اینکه صنایع دستی موجب جلب و جذب گردشگران می شود ، ادامه داد: امروزه آثار تاریخی وسیله جذب توریست به ممالک در حال توسعه که اکثرا دارای تمدنی کهن هستند.

وی افزود: امروزه محصولاتی دستی با طرح ها و اصالت های ویژه ی خود مطرح هستند ومی توانند مکمل دیدنی های تاریخی هر کشور باشند.

این فعال حوزه صنایع دستی در استان عنوان کرد: در کشورهایی که مهد صنایع دستی هستند، تولید عمده محصولات این حوزه امکان گردشگران و جهانگردان را فراهم کرده است و اینگونه ملاحظه می شود صنایع دستی و صنعت گردشگری اثرمتقابل بر هم داشته و هردو زمینه رشد و توسعه همدیگر را ایجاد می کنند.