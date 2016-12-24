بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در قزوین تائید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قزوین، سید بهمن نقیبی در این باره اظهار کرد: از روز پنج شنبه دوم آذر ماه عملیات معدومسازی بیش از ۶۳ هزار قطعه مرغ مادر و حدود ۸۰۰ هزار عدد تخم مرغ نطفه دار وجوجه یکروزه در یکی از واحدهای پرورش مرغ مادر گوشتی و جوجه کشی آن در شهرستان آبیک، به دلیل ابتلا به بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان بصورت شبانه روزی برای پیشگیری از سرایت بیماری به واحدهای مرغداری منطقه به این بیماری مهلک، در حال انجام است.

مدیر کل دامپزشکی استان قزوین افزود: متعاقب نمونه گیری و آزمایشات مربوطه از واحدهای پرورش طیور استان و اخذ اطلاعات مربوطه مشخص شد یکی از واحد های پرورش مرغ مادر استان از روز چهار شنبه دچار تلفات شده که با انجام آزمایشات مربوطه در قزوین و تهران مشخص شد علت تلفات درگیری با بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان است.

نقیبی تصریح کرد: از بعد از ظهر روز پنج شنبه پس از قرنطینه کردن واحد، عملیات معدومسازی ۶۳ هزار قطعه مرغ مادر و حدود۸۰۰ هزار عدد تخم مرغ نطفه دار تا نیمه های شب ادامه داشت که این عملیات به دلیل گستردگی کار، کمبود امکانات و نیروی انسانی به روز بعد موکول شد و از ساعات اولیه روز جمعه نیز عملیات آغاز و پیش بینی می شود بخش معدومسازی مرغ که مهمترین بخش کار است به زودی به اتمام رسیده و عملیات مربوط به دپوی کود، ضد عفونی واحد و معدومسازی تخم مرغها کماکان ادامه داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم با رعایت ضوابط بهداشتی- قرنطینه ای توسط مسئولان فنی بهداشتی و مدیران واحدها در دیگر واحدهای مرغداری از شیوع این بیماری در منطقه پیشگیری شود.

وی در پایان ضمن استمداد از هم استانی های محترم در خودداری از شکار پرندگان آزادپرواز و مصرف گوشت آن و ارایه گزارش تلفات احتمالی در طیور بومی خاطرنشان کرد هم استانی های محترم با اطمینان نسبت به مصرف تخم مرغ های خوراکی دارای تاریخ تولید و انقضا و مرغ بسته بندی و یا فرآورده های مرغی دارای مجوز معتبر دامپزشکی اقدام کنند.