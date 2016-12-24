دامغان قهرمان مسابقات کاراته استان سمنان شد

محمد آقائیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مسابقات کاراته انتخابی استان سمنان که به میزبانی استادیوم ورزشی حمزه سید الشهدا (ع) دامغان برگزار با حضور ۱۲ تیم برگزار شد، ابراز داشت: در این رقابت ها شهرستان شاهرود با هفت طلا، شش نقره و ۱۲ برنز دوم و سمنان با سه طلا، شش نقره و چهار برنز مقام سوم این دوره از مسابقات را از آن خود کردند.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ۱۵۰ نفر شرکت کننده از استان سمنان و در رده های نونهالان، نوجوانان، جوانان و بزرگسالان حضور داشتند که با یکدیگر به رقابت پرداختند.

مسئول مسابقات کاراته قهرمانی استان سمنان همچنین گفت: این دوره از مسابقات برای انتخاب تیم ملی و انتخابی مسابقات جهانی ژاپن برگزار شد و نفرات اول این دوره از مسابقات به مسابقات کشوری انتخابی تیم ملی که اسفندماه امسال به میزبانی تهران برگزار خواهد شد، اعزام می شوند.

آقائیان همچنین بیان داشت: مسابقات کاراته انتخابی استان سمنان گرامیداشت سردار شهید حاج حسن شاطری و شهدای والامقام مدافع حرم از صبح روز جمعه سوم دی ماه به میزبانی اداره ورزش و جوانان و هیئت کاراته دامغان آغاز و تا عصر این روز با انتخاب نفرات برتر برای شرکت در مسابقات ملی ادامه داشت.

یک هزارو ۳۰۰ نفر ورزشکار در رشته کاراته در استان سمنان در دو بخش کاتا و کومیته فعالیت دارند.