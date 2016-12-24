توضیحات لاریجانی درباره بار مالی برنامه ششم در جلسه غیر رسمی

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از آغاز جلسه علنی امروز آقای لاریجانی در جلسه غیر رسمی توضیحاتی درباره نشست پنجشنبه گذشته نمایندگان دولت و ریاست مجلس درباره برنامه ششم ارائه کرد.

نماینده مردم اسدآباد ادامه داد: آقای لاریجانی اعلام کرد دولت درباره زیاد بودن بار مالی لایحه برنامه ششم انتقاداتی دارد که باید این موضوع بررسی شود و بخش هایی از برنامه ششم که تکراری است، حذف شود.

به گزارش مهر، پیشتر نیز حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از جلسه برخی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت در دفتر رئیس مجلس خبر داد که در آن جلسه نسبت به بالا بودن بار مالی لایحه برنامه ششم انتقاد شده بود.