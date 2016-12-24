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۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۵۸

عضو هیئت رئیسه به مهر خبر داد:

توضیحات لاریجانی درباره بار مالی برنامه ششم در جلسه غیر رسمی

توضیحات لاریجانی درباره بار مالی برنامه ششم در جلسه غیر رسمی

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی از توضیحات رئیس مجلس در مورد بار مالی برنامه ششم در جلسه غیر رسمی با نمایندگان خبر داد.

اکبر رنجبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: قبل از آغاز جلسه علنی امروز آقای لاریجانی در جلسه غیر رسمی توضیحاتی درباره نشست پنجشنبه گذشته نمایندگان دولت و ریاست مجلس درباره برنامه ششم ارائه کرد.

نماینده مردم اسدآباد ادامه داد: آقای لاریجانی اعلام کرد دولت درباره زیاد بودن بار مالی لایحه برنامه ششم انتقاداتی دارد که باید این موضوع بررسی شود و بخش هایی از برنامه ششم که تکراری است، حذف شود.

به گزارش مهر، پیشتر نیز حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه از جلسه برخی اعضای کمیسیون تلفیق و دولت در دفتر رئیس مجلس خبر داد که در آن جلسه نسبت به بالا بودن  بار مالی لایحه برنامه ششم انتقاد شده بود.

کد مطلب 3857959

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