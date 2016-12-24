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۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۴۹

احتمال وقوع سیل در ایلام/ستاد بحران هشدار داد

احتمال وقوع سیل در ایلام/ستاد بحران هشدار داد

ایلام-سازمان هواشناسی استان ایلام با پیش بینی بارش باران و تگرگ طی امروز و فردا، از احتمال وقوع سیل در برخی نقاط استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس این اطلاعیه سامانه بارش زا از امروز شنبه وارد آسمان استان می شود، با بارش شدید باران و در برخی نقاط تگرگ همراه است.

بر همین اساس ستاد بحران استان ایلام نیز با صدور اطلاعیه ای از دستگاه های خدمات رسان و امدادی خواست آمادگی لازم را برای مقابله با حوادث احتمالی و به ویژه سیل را داشته باشند.

پلیس راه ایلام نیز با صدور اطلاعیه ای از رانندگان خواست هنگام بارندگی نکات لازم را در رانندگی رعایت کنند.

در این اطلاعیه ضمن اینکه از رانندگان خواسته شده است از  سفرهای غیر ضروری پرهیز نمایندتوصیه شده است که خودرو خود را از نظر سیستم های گرمایشی و  وضعیت لاستیک ها دقیقا چک کنند.

کد مطلب 3857963

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