وزارت نیرو طرح توسعه کشاورزی خوزستان را تعطیل کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، کیخسرو چنگلوائی شامگاه جمعه در جلسه بررسی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری توسعه کشاورزی خوزستان اظهار کرد: با توجه به پیگیری نمایندگان در جریان طرح ۵۵۰ هزار هکتاری هستید و از ابتدا قرار بر فازبندی نبود و مقرر شده بود طرح به میزان ۵۵۰ هزار هکتار از ۸۰۰ هزار هکتار مصوب مقام معظم رهبری، اجرا شود.

وی افزود: متاسفانه وزارت نیرو در میان راه بدون هیچگونه دلایل کارشناسی و در نظر گرفتن نظرات کارشناسی جهاد و آب و برق خوزستان، فاز دوم طرح توسعه کشاورزی خوزستان را دو سال است تعطیل کرده است.

چنگلوائی عنوان کرد: ۱۸ اردیبهشت امسال جلسه ای در وزارت نیرو با حضور وزارتخانه ما و نیرو برگزار و تصمیم گرفته شد که مابه التفاوت فاز اول تا رسیدن به ۵۰۰ هزار هکتار را کار کارشناسی انجام و اعتبار موردنظر را تعیین و به وزارتخانه ها انجام دهیم. در نهایت ۲۴۴ هزار هکتار را تعریف کردیم که ۵۶ هزار هکتار شامل شمال و شرق می شود و ۱۲ هزار میلیارد تومان اعتبار آن تعیین شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان افزود: چرا باید در حوزه دز و کارون که مشکل آب نداریم طرح را حذف کنند و یا چرا دشت لیرابی در استانی دیگر را از حوزه مارون آبیاری می کنند. اراده ای در وزارت نیرو برای نهایی شدن طرح نیست و فقط به دنبال مشمول زمان کردن طرح هستند.

چنگلوائی بیان کرد: قبول داریم که آورد رودخانه ها کاهش داشته ولی با همین آورد حتی می توانیم کشت سنتی هم داشته باشیم. اگر سهم تالاب ها، آب شرب و آب صنعت را کم کنیم باز هم در نهایت حداقل یک میلیون و ۴۰۰ هزار هکتار زمین برای کشت آبی داشته باشیم. در خوزستان بحث توسعه اراضی کشاورزی نداریم و فقط در حال بهبود وضعیت هستیم.

وی بیان کرد: اصلا هیچ اضافه کشتی در استان خوزستان نداریم و نباید فشار را به کشاورزان استان وارد کرد. همه باید یک دست باشیم و از اجرای طرح ۵۵۰ هزار هکتاری حتی در اراضی بیشتری از این میزان دفاع کنیم.

وزارت نیرو مساحت طرح را کاهش داد

یدالله شمایلی مدیرعامل موسسه جهاد نصر نیز در این نشست اظهار کرد: ۳۱۲ هزار هکتار احداث شبکه در فاز اول طرح ۵۵۰ هزار هکتاری داشته ایم.

وی افزود: برای ادامه فعالیت های اجرایی این طرح،۲۰۰ میلیون دلار برای فاز دوم پیشنهاد دادیم که ۱۵۰ میلیون دلار آن مورد موافقت قرار گرفت. همچنین تاکنون ۱۸۰ میلیون دلار برای اجرای طرح پرداخت شده است.

شمایلی بیان کرد: ۲۴۴ هزار هکتار زمین را برای فاز دوم طرح پیشنهاد دادند ولی وزارت نیرو آن را به ۱۲۸ هزار هکتار کاهش داد که مورد قبول ما واقع نشد. یک نامه را به سازمان آب و برق ارسال و تقاضا کردیم تا ۱۵۰ میلیارد تومان از اعتبارات ما برای تکمیل کارهای وزارت نیرو اختصاص پیدا کند.

رئیس موسسه جهاد نصر بیان کرد: شهرک های کشاورزی و صنایع را نیز دنبال می کنیم و با سازمان مدیریت و برنامه ریزی و جهاد کشاورزی نیز جلساتی را برگزار کردیم. فازبندی طرح به خاطر این بود که وزارت نیرو باید ابتدا شبکه اصلی را مطالعه، طراحی و اجرا کند و بعد هم وزارت جهاد کشاورزی کار خود را انجام دهد. با توقف کار و دادگاهی کردن اصلا موافق نیستم و خود استان ضرر آن را می بیند.