آغاز مهاجرت ۱۲ هزار پرنده به تالاب های دره شهر

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ایمانی گفت: این شهرستان با وجود ۵۰ تالاب یکی از مقصدهای اصلی پرندگان مهاجر در تمامی فصول سال به خصوص زمستان است.

وی اظهار کرد: در این فصل سالانه بیش از ۱۲ هزار گونه پرنده مهاجر، آبزی و کنار آبزی از نوع سار، حواصیل خاکستری، ماهی خورک ابلق، چنگر، باکلان، اگرت سفید و اردک سرسبز به تالابهای رودخانه سیمره و سیکان کوچ می کنند.

ایمانی افزود: این پرندگان از مناطق مختلف از جمله نواحی عرض شمالی، آسیای مرکزی و حتی سیبری به این شهرستان مهاجرت می کنند.

وی تصریح کرد: حفظ این تالاب به عنوان استراحتگاه میان راهی پرندگان از اهمیت بالایی برخوردار است و دخالت های انسانی و برداشت های معدنی از این تالاب می تواند حیات پرندگان را به خطر اندازد.

رئیس اداره محیط زیست دره شهر بیان کرد: هر ساله هم زمان با مهاجرت پرندگان، محیط بانان این اداره با همکاری مردم بصورت شبانه روز نسبت به حراست و حفظ این گونه ها تلاش می کنند.