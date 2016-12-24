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۴ دی ۱۳۹۵، ۸:۵۴

رئیس محیط زیست دره شهر خبر داد:

آغاز مهاجرت ۱۲ هزار پرنده به تالاب های دره شهر

آغاز مهاجرت ۱۲ هزار پرنده به تالاب های دره شهر

ایلام-رئیس محیط زیست شهرستان دره شهر از آغاز مهاجرت ۱۲ هزار پرنده به تالاب های این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد ایمانی گفت: این شهرستان  با وجود ۵۰ تالاب یکی از مقصدهای اصلی پرندگان مهاجر در تمامی فصول سال به خصوص زمستان است.

وی اظهار کرد: در این فصل سالانه بیش از ۱۲ هزار گونه پرنده مهاجر، آبزی و کنار آبزی از نوع سار، حواصیل خاکستری، ماهی خورک ابلق، چنگر، باکلان، اگرت سفید و اردک سرسبز به تالابهای رودخانه سیمره و سیکان کوچ می کنند.

ایمانی افزود: این پرندگان از مناطق مختلف از جمله نواحی عرض شمالی، آسیای مرکزی و حتی سیبری به این شهرستان مهاجرت می کنند.

وی تصریح کرد: حفظ این تالاب به عنوان استراحتگاه میان راهی پرندگان از اهمیت بالایی برخوردار است و دخالت های انسانی و برداشت های معدنی از این تالاب می تواند حیات پرندگان را به خطر اندازد.

رئیس اداره محیط زیست دره شهر بیان کرد: هر ساله هم زمان با مهاجرت پرندگان،  محیط بانان این اداره با همکاری مردم بصورت شبانه روز نسبت به حراست و حفظ این گونه ها تلاش می کنند.

کد مطلب 3857971

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