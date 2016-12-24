صدرنشینی هندبالیست قمی در جدول گلزنان لیگ برتر هندبال زنان

زهرا احمدینیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون هندبال فهرست برترین گلزنان لیگ برتر هندبال بانوان در پایان نیم فصل اول را اعلام کرد که رتبههای اول و دوم جدول متعلق به هندبالیستهای قمی است که در تیم هدف پویان جوان قم عضویت دارند.
وی افزود: کاپیتان تیم هدف پویان جوان، الناز قاسمی با آمار ۷۰ گل زده صدرنشین جدول گلزنان است و اختلاف معنادار آمار وی با سایرین مهر تأییدی بر تواناییهای غیر قابل انکار اوست و این بازیکن قمی و ملی پوش بار دیگر توانمندیهای خود را به معرض نمایش گذاشته است.
سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم گفت: الناز قاسمی هم اکنون به همراه فاطمه خلیلی دروازهبان هدف پویان در اردوی تیم ملی هندبال بانوان حضور دارند و خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی آماده میکنند و این ۲ بازیکن از مهرههای مهم هدف پویان به شمار میروند.
احمدی نیا بیان داشت: سکوی دوم جدول گلزنان نیز متعلق به هندبال قم و باشگاه هدف پویان است چنان که نوریه عباسی با ۴۸ گل در رده دوم پشت سر الناز قاسمی است و این آمار برای بازیکنی در آستانه ورود به ۱۹ سالگی فوق العاده است و تایید میکند که انتخاب او به عنوان پدیده لیگ ۹۴ منطقی و واقع گرایانه بوده است.
وی عنوان کرد: نوریه عباسی نیز سال گذشته در ترکیب تیم ملی جوانان در مسابقات مقدماتی جام جهانی جوانان در قزاقستان حضور داشت و این ۲ بازیکن به تنهایی ۷۵ درصد گلهای هدف پویان جوان را به ثمر رساندهاند اما تردیدی وجود ندارد که آنها کار تمام مجموعه را کامل میکنند و موفقیتهای این ۲ نفر برآیند تلاش تمام تیم است.
سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم تصریح کرد: تیم هندبال هدف پویان جوان قم در پایان نیم فصل اول لیگ برتر هندبال زنان ایران در رده چهارم جدول قرار گرفته است و تمامی بازیکنان این تیم بومی هستند که این مورد در کمتر تیمی در لیگ برتر دیده میشود.
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