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۴ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۱

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم به مهر خبر داد؛

صدرنشینی هندبالیست قمی در جدول گلزنان لیگ برتر هندبال زنان

صدرنشینی هندبالیست قمی در جدول گلزنان لیگ برتر هندبال زنان

قم - سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم از صدرنشینی هندبالیست قمی در جدول گلزنان لیگ برتر هندبال زنان خبر داد.

زهرا احمدی‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فدراسیون هندبال فهرست برترین گلزنان لیگ برتر هندبال بانوان در پایان نیم فصل اول را اعلام کرد که رتبه‌های اول و دوم جدول متعلق به هندبالیست‌های قمی است که در تیم هدف پویان جوان قم عضویت دارند.

وی افزود: کاپیتان تیم هدف پویان جوان، الناز قاسمی با آمار ۷۰ گل زده صدرنشین جدول گلزنان است و اختلاف معنادار آمار وی با سایرین مهر تأییدی بر توانایی‌های غیر قابل انکار اوست و این بازیکن قمی و ملی پوش بار دیگر توانمندی‌های خود را به معرض نمایش گذاشته است.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم گفت: الناز قاسمی هم اکنون به همراه فاطمه خلیلی دروازه‌بان هدف پویان در اردوی تیم ملی هندبال بانوان حضور دارند و خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا در کره جنوبی آماده می‌کنند و این ۲ بازیکن از مهره‌های مهم هدف پویان به شمار می‌روند.

احمدی نیا بیان داشت: سکوی دوم جدول گلزنان نیز متعلق به هندبال قم و باشگاه هدف پویان است چنان که نوریه عباسی با ۴۸ گل در رده دوم پشت سر الناز قاسمی است و این آمار برای بازیکنی در آستانه ورود به ۱۹ سالگی فوق العاده است و تایید می‌کند که انتخاب او به عنوان پدیده لیگ ۹۴ منطقی و واقع گرایانه بوده است.

وی عنوان کرد: نوریه عباسی نیز سال گذشته در ترکیب تیم ملی جوانان در مسابقات مقدماتی جام جهانی جوانان در قزاقستان حضور داشت و این ۲ بازیکن به تنهایی ۷۵ درصد گل‌های هدف پویان جوان را به ثمر رسانده‌اند اما تردیدی وجود ندارد که آن‌ها کار تمام مجموعه را کامل می‌کنند و موفقیت‌های این ۲ نفر برآیند تلاش تمام تیم است.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم تصریح کرد: تیم هندبال هدف پویان جوان قم در پایان نیم فصل اول لیگ برتر هندبال زنان ایران در رده چهارم جدول قرار گرفته است و تمامی بازیکنان این تیم بومی هستند که این مورد در کمتر تیمی در لیگ برتر دیده می‌شود.

کد مطلب 3857983

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