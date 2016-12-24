عشایر ایلام از استقرار در نزدیکی رودخانه ها اجتناب کنند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی امور عشایری ایلام، علی سلیمی با اشاره به اطلاع رسانی های صورت گرفته از عشایر استان خواست از استقرار و مجاورت در نزدیکی و بستر رودخانه ها و حضور در مناطق مرتفع و کوهستانی اجتناب کنند.

وی اظهار کرد: با توجه به فصل سرما و بارش نزولات جوی و به منظور جلوگیری از بروز هرگونه حادثه و خسارت، از عشایر خواسته شده از حضور در این اماکن مخاطره آمیز خودداری کنند.

وی افزود: طغیان رودخانه ها به علت بارش باران و نیز پدیده رگبار و رعد و برق در مناطق مرتفع امکان ایجاد خسارت هایی چون گیر افتادن احشام در جریان تندآب رودخانه ها یا تلف شدن به علت صائقه و رعد و برق و همچنین خسارت و آسیب دیدن وسایل زندگی عشایر را محتمل کرده است.

مدیرکل امور عشایر استان تاکید کرد : از همه مسئولان امور عشایر شهرستانها که در این فصل میزبان عشایر کوچ نشین هستند خواسته شده به طرق مختلف هشدارهای لازم را به عشایر بدهند.