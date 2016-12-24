به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه جامع علمی کاربردی، پرویز کلانتری محقق دانشگاه جامع علمیکاربردی گفت: در مرکز رشد واحد زنجان این دانشگاه موفق شدیم کفپوشهای مقاومی را با استفاده از مواد بازیافتی و غیرقابل استفاده ابزار خودرو تولید کنیم.
وی افزود: از طریق تحت فشار گذاشتن لاستیکهای رد شده ماشین و الیاف نخ تایر ماشین در زیر دستگاه، کفپوشهایی تولید کردیم که از این کفپوشها در سالنهای ورزشی، پیادهروهای خیابانها استفاده میشود.
کلانتری ادامه داد: مواد به کار رفته در این کفپوشها بازیافتی است بنابراین هزینهای برای تولید این کفپوشها صرف نمیشود.
وی با اشاره به مزیتهای این کفپوشها نسبت به کفپوشهای موجود در بازار اظهار داشت: استفاده از این کفپوشها سبب میشود زانوها آسیب نبیند و ماندگاری این کفپوشها نیز سه سال است.
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