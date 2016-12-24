الحاقیه جدید وزارت خزانه داری آمریکا درباره ایران و سکوت رسانه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا (OFAC) الحاقیه جدیدی را به قانون تحریم های ایران اضافه کرد که به موجب آن صادارات تجهیزات کشاروزی و پزشکی به ایران تسهیل می شود اما در کمال تعجب این خبر در رسانه های غربی بازتابی نداشت.

سکوت رسانه های غربی در مورد این الحاقیه در حالی بود که این بنگاه های خبر پراکنی هر گونه خبر دروغ و یا منفی را درباره ایران به سرعت منتشر کرده و درباره آن به ارائه تحلیل های مختلف می پردازند.

اصل موضوع از این قرار است که روز پنجشنبه دوم دی وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه ای از الحاقیه ای جدید درباره تحریم های ایران خبر داده و عنوان داشت که به موجب این الحاقیه صادرات محصولات کشاورزی و پزشکی به ایران با سهولت بیشتری انجام می شوند.

بر اساس بیانیه منتشر شده، وزارت خزانه‌داری آمریکا در این الحاقیه جدید برای تحریمهای ضد ایرانی، علاوه بر آزاد کردن صادرات میگو، فهرستی گسترده‌تر از تجهیزات پزشکی قابل صادرات به ایران را به اطلاع تاجران رسانده است.

وزارت خزانه‌داری اعلام کرد که این الحاقیه شامل مجوزهای جدید یا توسعه یافته درخصوص آموزش، ارائه قطعات یدکی، نرم افزار و خدمات لازم برای تعمیر و نگهداری از دستگاه های پزشکی است.

در این الحاقیه جدید، دستورالعمل مبادلات تجاری و تحریم‌های ایران با شماره ۵۳۰-۵۶۰ منتشر شده و از ۲۳ دسامبر اجرایی است.

در این الحاقیه فهرستی دقیق‌تر و البته گسترده‌تر از تجهیزات پزشکی مجاز به صادرات مستقیم یا غیرمستقیم از آمریکا به ایران ارائه شده و به علاوه تاکید شده است که برای صدور برخی تجهیزات پزشکی خاص به برخی افراد خاص که شرح آنها نیز آورده شده، کماکان می‌بایست مجوز موردی از دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا گرفته شود.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا، فهرست خدمات مجاز مرتبط با صادرات این تجهیزات مانند ارائه آموزش به خریدار را نیز آورده است. آمریکایی‌ها صادرات میگو و تخم میگو به ایران را نیز آزاد کرده‌اند.

در این الحاقیه همچنین به قواعد مبدأ کالاهای صادراتی از ایران پرداخته شده و تعریف دقیق‌تری از کالاهای دارای منشأ ایرانی آورده شده است.