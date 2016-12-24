بازی درمقابل تیم شهرم سخت بود/آماده کمک به بسکتبال کردستان هستم

سیامک ویسی سرمربی تیم آرارات بعد از دیدار تیم های ایستک کردستان و آرارات تهران در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: بازی خوبی بود و به دلیل جایگاه دو تیم در جدول مسابقات و برد آن برای هر دو تیم از ارزش خاصی برخوردار بود.

وی با اشاره به برتری تیم آرارت در این بازی، افزود: با این برد تیم ما به جدول بازگشت و امیدوار ماند در طرف مقابل هم اگر تیم ایستک این بازی را با می برد، قطعا نیم فصل خود را با حضور در جایگاه سومی به پایان می رساند.

ویسی با بیان اینکه تیم ایستک یک تیم خوب و پر مهره ای است، عنوان کرد: این تیم بازیکنان خوبی چون متین استاد نوروزی، رضا احمدیان، سهند خادم نامداری و کاوان قطبی که از بهترین بازیکنان استان و حتی کشور است را در اختیار دارد که فصل قبل به این تیم بسیار کمک کردند و امسال هم قطعا از بهترین بازیکنان این تیم خواهند بود.

وی افزود: امسال فیلم بازی های مختلف تیم ایستک را دیده بودیم و توانستیم اکثر بازیکنان حتی بازیکنان جدید تیم کردستان را آنالیز کنیم.

سرمربی تیم آرارات تهران در مورد باخت تیم کردستان گفت: تیم ایستک تیم خوب و پر مهره ای است اما یکی از دلایل اصلی باخت این تیم در این بازی به امتیاز تبدیل نشدن پرتاب های بازیکنان بود.

سیامک ویسی در پاسخ به این سوال که قبل از شروع، بازی را چگونه پیش بینی می کردید، بیان کرد: با توجه به اینکه در بسکتبال تنها برد و باخت وجود دارد و مربی محکوم است که تنها به برد فکر کند و بازیکنان تیم ما هم با ذهنیت برد بازی را شروع کردند و قطعا در طرف مقابل هم تیم ایستک با این تفکر پا به میدان گذاشته بود.

وی که سال قبل سرمربی تیم ایستک کردستان بود، در خصوص بازی در مقابل تیم زادگاه خود، اظهار داشت: حس خوبی نبود که در مقابل شهر خودم بازی کردم و هیچ وقت هم این کار را دوست نداشتم که مقابل تیمی از شهر خودم بازی یا مربیگری کنم.

ویسی عنوان کرد: هرگز خود را در مقابل تیم کردستان تصور نکرده ام و هر کاری را برای کمک به این تیم انجام خواهم داد و در صورت نیاز آماده ام در هر موقعیتی به بسکتبال استان کردستان کمک کنم.

سیامک ویسی با بیان اینکه خودم را برای حضور در تیم ایستک آماده کرده بودم، گفت: از اردیبهشت ماه سال جاری همراه با تیم کردستان به تمرینات آمادگی جسمانی، بدن سازی و تمرینات پایه بسکتبال پرداختم و خود را برای حضور در تیم ایستک آماده کرده بودم اما متاسفانه به دلیل وجود یک سری ناهماهنگی و مشکلات پیش آمده امسال امکان حضور در کنار این تیم را نداشتم.