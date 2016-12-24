تیم فوتبال صبای قم برابر گسترش فولاد تبریز پیروز شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته نهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال نوجوانان کشور برگزار شد و تیم نوجوانان صبای قم موفق شد با پیروزی برابر حریف تبریزی خود امیدهای خود را برای کسب جواز صعود از این گروه زنده کند.
تیم فوتبال صبای قم در ادامه مرحله گروهی مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاههای کشور عصر جمعه در قم برابر تیم گسترشفولاد تبریز به میدان رفت و موفق شد با نتیجه ۳ بر صفر حریف خود را شکست دهد.
این پیروزی در حالی برای شاگردان محسن یزدی به دست آمد که صبا در بازی رفت در تبریز با ۲ گل نتیجه را به گسترش فولاد واگذار کرده بود و بدین ترتیب توانست به نوعی انتقام شکست در بازی رفت را از حریف خود بگیرد.
این پیروزی، چهارمین برد این فصل صبا در دور گروهی بود و جمع امتیازات صبا را در جدول به عدد ۱۲ رساند در حالی که صبا در هیچ یک از ۷ بازی اخیر خود مساوی نکرده است و ۴ پیروزی و ۳ شکست در کارنامه دارد.
تیم نوجوانان صبا سه پیروزی خود در نیمفصل نخست را برابر تیمهایپور البرز و سپاهان گیلان در قم و همچنین مقابل تیم دخانیات گیلان در رشت کسب کرده و در دیدارهای خارج از خانه برابر تیمهای گسترشفولاد تبریز و ملوان بندر انزلی و در قم نیز برابر تیم تراکتورسازی تبریز نتیجه را واگذار کرده بود.
دخانیات گیلان، سپاهان گیلان، ملوان بندر انزلی، پور البرز کرج و دو تیم تبریزی گسترش فولاد و تراکتور سازی حریفان صبا را در این مسابقات تشکیل میدهند و از این گروه ۲ تیم به مرحله دوم مسابقات صعود میکنند و تیم قعرنشین به دسته مناطق سقوط میکند.
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