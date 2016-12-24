زنگ آغاز سوپر لیگ کاراته بانوان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات که از روز گذشته آغاز شده، ۱۴ تیم در دو گروه هفت تیمی به رقابت می پردازند. در مورد این رقابتها ذکر دو نکته ضروری به نظر می رسد. اول آنکه استقبال اغلب کاراته کاهای ملی پوش و صاحبنام در رده های سنی مختلف باعث شده تا علاقه مندان به کاراته شاهد رقابتهای جذاب و سطح بالایی باشند.

از سوی دیگر فدراسیون گویا توجهی به لیگ بانوان ندارد و مسابقاتی با این کیفیت و کمیت را در سالن کبکانیان که بیشتر یک سالن تمرین است تا مناسب برای لیگ، برگزار می کند. مسئولان تیم های حاضر امیدوارند تا فدراسیون با نگاه متفاوت، لیگ بانوان را نیز همانند لیگ مردان در سالن های مناسب برگزار کند.

در پایان هفته نخست در گروه یک تیم های دانشگاه پیام نور فارس، سرای محله تجریش و آراد کرمان در رده های اول تا سوم جدول رده بندی قرار گرفتند و در گروه دوم نیز تیم های هیات کاراته زنجان، مقاومت بسیج و جوانه صفادشت تهران رده های اول تا با به خود اختصاص دادند.

نتایج کامل هفته اول سوپر لیگ کاراته بانوان

گروه یک

مرحله اول

* دانشگاه آزاد اسلامی- استراحت

* بنیامین تهران ۱۶- باشگاه نصیری ۱۱

* آراد کرمان ۱۹- ستارگان کردستان ۹

* سرای محله تجریش ۶ - دانشگاه پیام نور فارس ۲۲

مرحله دوم

* بنیامین تهران- استراحت

* آراد کرمان ۴ - دانشگاه آزاد اسلامی ۲۳

* سرای محله تجریش ۱۹ - باشگاه نصیری ۸

* دانشگاه پیام نور فارس ۲۵ - ستارگان کردستان ۳



گروه ۲

مرحله اول

* مقاومت بسیج- استراحت

* جوانه صفادشت تهران ۲۴ - هیات کاراته سمنان ۲

* دانشگاه پیام نور مرکزی ۲۰ - هیات کاراته کردستان ۷

* هیات کاراته زنجان ۱۷- هیات کاراته خراسان رضوی ۱۰

مرحله دوم

* جوانه صفادشت تهران - استراحت

* دانشگاه پیام نور مرکزی یک - مقاومت بسیج ۲۶

* هیات کاراته زنجان ۱۲ - هیات کاراته سمنان ۱۶

* هیات کاراته خراسان رضوی ۱۴- هیات کاراته کردستان ۱۲