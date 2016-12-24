امدادرسانی به ۵۵ حادثه در مازندران

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی امدادگران و نجات گران این جمعیت به ۵۵ حادثه در هفته گذشته خبرداد و افزود: تیمهای امداد ونجات بینشهری استان مستقر در پایگاههای محورهای مواصلاتی موفق شدند ضمن انجام ۵۵ عملیات امدادی نسبت به ارائه خدمات موردنیاز به ۱۶ سانحه جادهای،۹ حادثه شهری،۱۰ حادثه در برف و کولاک، دوحادثه کوهستان، یک حادثه ریزش آوار و همچنین ارائه خدمات امدادی به ۱۷ نفر از مراجعین حضوری به پایگاهها و پست های امدادی اقدام کنند.
اکبری تصریح کرد: انتقال ۱۹ مصدوم به مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات امدادی سرپایی ۱۸۰ نفر مصدومین حوادث مختلف ازجمله خدمات جمعیت هلالاحمر در یک هفته گذشته بوده است.
مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآور شد: در این عملیات ۲۹۲ نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۷۶ تیم امدادی با بکارگیری ۴۶ دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی و پشتیبانی مشارکت داشتند.
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