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۴ دی ۱۳۹۵، ۹:۲۸

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران اعلام کرد:

امدادرسانی به ۵۵ حادثه در مازندران

امدادرسانی به ۵۵ حادثه در مازندران

ساری - مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران از امدادرسانی در ۵۵ حادثه در استان خبر داد و گفت: ۱۹ مصدوم در این حوادث به مراکز درمانی منتقل شدند.

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر از امدادرسانی امدادگران و نجات گران این جمعیت به ۵۵ حادثه در هفته گذشته خبرداد و افزود: تیم‌های امداد ونجات بین‌شهری استان مستقر در پایگاه‌های محورهای مواصلاتی موفق شدند ضمن انجام ۵۵ عملیات امدادی نسبت به ارائه خدمات موردنیاز به ۱۶ سانحه جاده‌ای،۹ حادثه شهری،۱۰ حادثه در برف و کولاک، دوحادثه کوهستان، یک حادثه ریزش آوار و همچنین ارائه خدمات امدادی به ۱۷ نفر از مراجعین حضوری به پایگاه‌ها و پست های امدادی اقدام کنند.

اکبری تصریح کرد: انتقال ۱۹ مصدوم به مراکز درمانی و همچنین ارائه خدمات امدادی سرپایی ۱۸۰ نفر مصدومین حوادث مختلف ازجمله خدمات جمعیت هلال‌احمر در یک هفته گذشته بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران یادآور شد: در این عملیات ۲۹۲ نفر نجاتگر و امدادگر در قالب ۷۶ تیم امدادی با بکارگیری ۴۶ دستگاه آمبولانس و خودروهای امدادی و پشتیبانی مشارکت داشتند.

کد مطلب 3858021

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