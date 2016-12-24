بیش از ۷۳ هزارنفر از دانشگاهیان برای اعزام به عتبات ثبت نام کردند

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتو با خبرنگار مهر اعلام کرد: تا ساعت ۹ صبح امروز شنبه چهارم دی ماه ۷۳ هزار نفر از دانشگاهیان سراسر کشور جهت تشرف به عتبات عالیات در سایت لبیک ثبت نام کرده اند.

وی درباره زمان و چگونگی قرعه کشی گفت: قرعه کشی بعد از پایان زمان ثبت نام به صورت اینترنتی انجام خواهد شد و نتایج آن از ساعت ۱۲ ظهر روز ۷ دی ماه در سایت لبیک اعلام می شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان افزود: متقاضیان می توانند از روز هفتم دی ماه با مراجعه به لینک مشاهده نتایج قرعه کشی و با استفاده از کد ملی و شماره شناسنامه خود از نتایج قرعه کشی با خبر شده و وضعیت خود را مشاهده کنند.

وی تاکید کرد: آخرین مهلت ثبت نام فردا یکشنبه ۵ دی ماه است و این زمان به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود. بنابراین متقاضیان ثبت نام خود را به ساعات آخر موکول نکنند.