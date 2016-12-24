گزارش «گزینه در سایه رئیس دولت اصلاحات برای دولت دوازدهم» منتشرشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجاه و ششمین شماره از هفته نامه نماینده صبح امروز منتشر و در کیوسک های مطبوعاتی عرضه شد.

براین اساس نماینده در جدیدترین شماره چاپی خود به گفتگو با معاون فرهنگی سپاه به مناسبت سالگرد حماسه ۹دی پرداخته است. همچنین در این شماره طی گزارشی آثار ارائه منشور حقوق شهروندی توسط دولت در پنج ماه مانده به انتخابات را بررسی کرده است.

سرمقاله هر شماره از هفته نامه «نماینده» به قلم یکی ازچهره های سیاسی و رسانه ای کشور به رشته تحریر در می آید؛ این هفته نیز «متین محجوب» سردبیر هفته نامه «نماینده» باعنوان «ثمره عملی حقوق شهروندی چه خواهد بود؟» نگاشته است.

براساس این گزارش «حسن غفوری فرد» چهره ایست که در پنجاه و سومین شماره هفته نامه «نماینده» در قابی متفاوت قرار گرفت.

همچنین یادداشت‌ها و گفتگوهایی از چهره هایی همچون رضا کوجی رئیس کمیسیون عمران مجلس، حسن سلیمانی؛ نماینده مردم کنگاور، سکینه الماسی؛ نماینده مردم عسلویه، محمد فیضی؛ نماینده مردم اردبیل، عشرت شایق؛ نماینده ادوار مجلس، محمد جواد آرین منش؛ فعال سیاسی اصولگرا، علی محمد نائینی؛ رئیس ستاد مرکزی بزرگداشت حماسه ۹ دی، حجت الاسلام مهدی شیخ؛ نماینده مردم تهران و بهمن طاهرخانی؛ نماینده مردم تاکستان در «نماینده» منتشر شده است.

پرونده هایی همچون «دست خالی شهروندان از حقوق شهروندی»، «رشد اقتصادی۷/۴ درصد پایدار یا پوشالی؟»، «گزینه در سایه رئیس دولت اصلاحات برای دولت دوازدهم»؛ همراه با درِگوشی‌هایی از اخبار پشت پرده دنیای سیاست، از دیگر خواندنی‌های پنجاه و دومین شماره هفته‌نامه «نماینده» بشمار می‌رود.

