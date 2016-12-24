  1. استانها
  2. کردستان
۴ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۴۷

رئیس ثبت احوال شهرستان قروه:

برخورد های احساسی منجر به افزایش طلاق زودرس می شود

برخورد های احساسی منجر به افزایش طلاق زودرس می شود

قروه- رئیس ثبت احوال شهرستان قروه از افزایش نسبت جنسی ولات و وفات آقایان خبر داد و علت اصلی طلاق را مربوط به برخوردهای زودگذر احساسی و نداشتن شناخت و آگاهی اساسی از همدیگر عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قنبری صبح امروز شنبه در جریان بازدید فرماندار قروه از اداره ثبت احوال به مناسبت آغاز هفته ثبت احوال با بیان اینکه شهرستان در امر ازدواج و طلاق در استان در رده بالا قرار دارد و دارای بیشترین نرخ ثبت شده است، اظهار داشت: باتوجه به تأثیر عواملی نظیر گردش ماه های قمری، مقایسه آمارهای ازدواج و طلاق در دوره های زمانی کمتر از یک سال با مدت مشابه سال قبل لزوماً بیان کننده سیر تحولات این دو رویداد نمی باشد.

به گفته وی در ۸ ماهه سال جاری تعداد هزار و ۴۴۲ واقعه ازدواج به ثبت رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته و با بیشترین نرخ ۸. ۱۴ در هزار ثبت شده است.

قنبری تعداد واقعه طلاق ثبت شده را ۳۰۳ مورد در ۸ ماهه سال جاری اعلام کرد و از افزایش آن نسبت به مدت مشابه سال قبل با میزان نرخ ۱. ۳ ثبت شده در هزار خبر داد.

وی در ادامه از ثبت تعداد هزار و ۶۱۵ واقعه ولادت مربوط به ۸ ماهه سال جاری در شهرستان گفت و این تعداد را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارای کاهش و با نرخ ثبت ۵. ۱۶ در هزار عنوان کرد.   

قنبری تعداد وفات ثبت شده در ۸ ماهه سال جاری را ۴۲۸ واقعه دانست و از کاهش میزان وفات نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و نرخ خام حاصل از ثبت فوت در شهرستان را ۵. ۵ در هزار اعلام کرد.   

رئیس ثبت احوال شهرستان قروه نسبت جنسی ولادت و وفات ثبت شده در سال جاری را بیشتر مختص آقایان و پسران دانست.       

 به گفته احمد قنبری فراوانی پنج اسم اول پسران به ترتیب شامل امیرعلی، ابوالفضل، محمد، آرسام و امیرعباس و فراوانی پنج اسم اول دختران شامل فاطمه، باران، زهرا، زینب و نازنین زهرا می باشد.

وی در ادامه درخواست های ثبت شده برای کارت ملی هوشمند را ۲۴ هزار و ۲۸۹ مورد اعلام کرد و از تحویل ۱۳ هزار و ۲۴۲ مورد در ۹ ماهه سال جاری خبر داد.

کد مطلب 3858052

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها