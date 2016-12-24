استاندار مازندران درگذشت مادر شهیدان کیادلیری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی درگذشت مرحومه حاجیه سیده هاجر ابطحی نسب مادر شهیدان محمدکاظم و حمید کیا دلیری پیام تسلیتی از سوی استاندار مازندران منتشر شد و در آن آمده است: درگذشت مرحومه حاجیه سیده هاجر ابطحی نسب مادر شهیدان محمدکاظم و حمید کیا دلیری موجب تألم و تأثر فراوان شد.

نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران که به برکت شهیدان بزرگوار به ثمر نشسته و تداوم‌یافته، بی‌تردید مرهون زحمات و بردباری چنین مادران باایمان، صبور و فداکار است، پدران و مادران شهدا سرمایه‌های عظیم کشورمان هستند که از عزیزترین سرمایه‌های خویش گذشتند و بر ماست تا قدر این چهره‌های پایداری و ایستادگی را بدانیم.

اینجانب درگذشت این مادر صبور، مهربان، فداکار را به کلیه بازماندگان و مردم شهیدپرور و قدرشناس چالوس تسلیت و تعزیت عرض نموده و از درگاه خداوند رحمان برای آن مادر عزیز شهیدان، رحمت، غفران واسعه الهی و برای بازماندگان محترم شکیبایی و سلامتی مسئلت دارم.

یقیناً روح پاک این بانوی فداکار و فقیده سعیده در جوار رحمت الهی با فرزندان شهیدش محشور خواهد بود و مشمول رحمت و مغفرت و رضوان الهی است.