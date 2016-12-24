محمد دلیریان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه رقابتهای فرنگی کاران در روز دوم به مراتب از سطح کیفی بالاتری برخوردار بود، گفت: مدعیان اوزان دوم به ویژه در وزن ۶۶ کیلوگرم، مصاف بسیار نزدیک و دیدنی را پشت سر گذاشتند که به واقع از هر نظر مورد توجه کمیته فنی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: در مجموع برخی از جوانان باانگیزه هم به رغم اینکه نتوانستند در بین نفرات اول تا سوم قرار بگیرند، نمایش قابل قبولی داشتند که ما باید برای آینده سازی و میدان دادن به این جوانان جویای نام، فرصت عرض اندام دهیم. در این راستا از برخی از همین نفرات نیز در اردوهای بعدی استفاده خواهیم کرد تا این نیروهای جوان و آینده دار بتوانند در مسیر پیشرفت قرار گیرند.

دلیریان در پاسخ به این سئوال که تکلیف برخی از مدعیان غایب چه می شود، گفت: ما بارها اعلام کردیم که هر کشتی گیری که بدنبال کسب سهمیه برای حضور در رقابتهای آتی است باید در این مسابقات حضور یابد که در این بین تنها فرنگی کار غایبی که عذرش موجه است و از قبل در جریان مصدومیتش بودیم، مهدی زیدوند است. البته وضعیت او نیز بزودی در نشست شورای فنی بررسی خواهد شد.

سرپرست تیم ملی کشتی فرنگی ادامه داد: البته زیدوند از چندی پیش در اردوهای تیم ملی نیز از ناحیه دست احساس ناراحتیمی کرد و حتی ما به او گفتیم که باید مراقب این مصدومیت باشد که متاسفانه حضورش در رقابتهای جام باشگاه های جهان در مجارستان نیز به تشدید این آسیب دیدگی منجر شد.

وی در پایان با اشاره به فرصت سوزی برخی مدعیان تیم ملی خاطر نشان کرد: رقابتهای عمومی چندین غایب نامدار هم داشت که به نظر من آنها دیگر فرصتی برای کسب سهمیه ندارند، چراکه به راحتی از حضور در مسابقات خودداری کردند و بر خلاف دیگر مدعیان حاضر در این مسابقات به قانون و فرایند انتخابی احترام نگذاشتند.