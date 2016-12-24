ظاهراً قرار است نسل سوم و جدید نیسان ایکستریل (X-Trail) که در خود ژاپن تولید میشود برای اولین بار در طی روزهای آینده در تهران توسط شرکت جهان نوین آریا، نماینده رسمی آن شرکت رونمایی و همزمان فروش آن آغاز شود. این خبر اگر صحت داشته باشد، باید به اطمینان گفت که بازار خودروهای شاسی بلند به زودی با حضور یک رقیب قدر متحول خواهد شد. به این بهانه نگاهی میاندازیم به ویژگیهای مهم این محصول.
نیسان اکستریل سفارش داده شده برای ایران، با موتور ۲.۵ لیتری است. جعبهدنده ضریب پیوسته این خودرو، با بهترین ضرایب طراحی شده و به لطف همین طراحی است که مصرف سوخت جادهای این خودرو، با این جثه، این موتور و این قدرت، تنها ۶.۶ لیتر اعلام شده است. نیسان ایکس تریل از خطوط بدنه جذابی بهره میبرد. ایکس تریل جدید ضمن این که حدود ۹۰ کیلو سبکتر شده، اما طراحی عضلانیاش باعث شده تا بزرگتر از قبل به نظر برسد.
این خودرو از سیستم ۴ چرخ محرک هوشمند i ۴x۴ استفاده میکند. سیستم ۴ چرخ محرک این خودرو بسیار ویژه است. به این معنا که هنگام رانندگی عادی قدرت موتور به چرخهای جلو منتقل میشود که این امر تأثیر بهسزایی در کاهش مصرف سوخت دارد. اما هنگامیکه سیستم های الکترونیکی خودرو، احساس کنند که چرخهای جلو لیز میخورند و چسبندگی کافی به زمین ندارند، و یا در حین حرکت برای کنترل پایداری خودرو نیاز به تقسیم نیروی موتور بین چرخ ها وجود دارد، قدرت به چرخهای عقب نیز منتقل میشود. اطلاعات گرافیکی صفحهنمایش داشبورد خودرو دقیقاً به شما نشان میدهد که قدرت موتور به کدام چرخها منتقل میشود. با فشردن دکمهای میتوانید قدرت را به هر چهار چرخ بهطور دائمی منتقل کنید و خودرو را در حالت ۴ چرخ محرک دائمی قفل کنید. این حالت بیشتر در سرعتهای زیر ۴۰ کیلومتر در ساعت کاربرد دارد و در صورتی که سرعت شما از ۴۰ کیلومتر تجاوز کند، قفل بهصورت خودکار باز میشود. با قفل شدن دیفرانسیل، این خودرو به یک شاسیبلند خشن و جسور تبدیل میشود و در سرعتهای بالا، با باز شدن قفل، این خودرو سواری نرمی مشابه یک سواری استیشن ارایه میدهد.
بنابراین این خودرو میتواند گزینه خوبی برای آفرود باشد. سیستمهای مدیریت الکترونیکی هوشمند بکار رفته در این خودرو می تواند در سراشیبی و سربالاییهای تند، خودرو را بهخوبی مهار کند و راننده برای راه انداختن خودرو نیاز به هیچ تلاش خاصی نخواهد داشت. خودرو با هوشمندی میتواند خود را در شیبهای تند مهار کرده و حرکت خود را به نرمی آغاز کند. اکستریل همچنین ترمز موتوری بسیار خوبی برای مسیرهای سراشیبی دارد. گزینهای که بسیاری از شاسیبلندهای دنده اتوماتیک شهری به مشتریانشان ارائه نمیدهند.
یکی از ویژگیهای برجسته این خودرو خانوادگی، ایمنی بسیار بالای آن باشد. این خودرو از سیستم کنترل پایداری، ۶ کیسه هوا و... بهره میبرد. اما ایمنی این خودرو، فراتر از اینهاست. مهمترین تفاوت این خودرو با سایر نیسانهایی که تاکنون در ایران دیدهاید، مجموعهای به نام «سپر ایمنی» است. سپر ایمنی، مجموعهای از سیستمها، سنسورها، هشداردهندهها و عملگرهاست که بهصورت فعال، ایمنی خودرو را رصد میکنند. با حضور این سیستمها، شاید تصادف کردن با اکستریل سخت میشود.
صندلیهای ایکس تریل بسیار راحت، بزرگ و عریض هستند و حسی مانند نشستن روی مبل منزل را به سرنشینان میدهند. تکیهگاه آرنج روی در و قسمت بالای محفظه کنسول وسط با پوششی مناسب، میتوانند راحتی سرنشینان را تضمین کنند.
این خودرو سنسوری برای کاهش فشار باد لاستیک دارد؛ فرمان خودرو، نسبت به سرعت حساس است و در سرعتهای بالا از حرکات تند و ناگهانی پیشگیری میکند. مجموعه این امکانات در کنار صندلی گرمکن، صفحهنمایش ۷ اینچی لمسی، دریچه هوای مستقل برای سرنشینان عقب، تنظیم برقی صندلی راننده در ۶ محور و صندلی شاگرد در ۴ محور، کلید هوشمند، سقف پانارومیک، شیشههای عقب دودی، و رینگهای ۱۸ اینچی، باعث میشوند تا خواسته هیچ خریداری بیپاسخ نمانده باشد.
با توجه به مشخصات فوق، کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که ورود قریبالوقوع این SUV قدرتمند به بازار ایران، شرایط موجود بازار را به شدت تغییر خواهد داد.
نظر شما