رسانه ای کردن یک اشتباه سهوی ریشه در ذهن مریض دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری قزوین، فریدون همتی در حاشیه جلسه شورای هماهنگی بانک های استان در خصوص فضاسازی برخی سایت ها و گروه های مجازی در رابطه با خبری با عنوان تصویر رئیس جمهوری جایگزین عکس امام خمینی (ره) در بنر نصب شده در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی قزوین، گفت: بعضی اوقات اگر انسان دارای قلب و ذهنی بیمار باشد و در دلش به جای خداوند، شیطان نشسته باشد می تواند با یک اقدام جامعه را دچار تشویش و التهاب کند.

وی با انتقاد از شیوه پرداختن به این موضوع و رسانه ای کردن آن، اظهار کرد: اگر انسانی دارای قلب مریض و بیمار بوده و در جایگاه مدیر، کارمند یا خبرنگار قرار داشته باشد، می تواند به جای کارهای خوب و اصلاح امور عملکرد مخربی را از خود به جای بگذارد.

همتی بیان کرد: در رابطه با این موضوع اگر به جای چنین حرکت التهاب افرینی، ابتدا تذکر داده می شد، یک حرکت اصلاحی و در راستای امر به معروف و نهی از منکر تلقی می شد اما طرح اینچنینی موضوع در رسانه ها و فضای مجازی یک حرکت ناثواب و اشتباه بود.

وی یادآور شد: منشا بسیاری از قضاوت های غلط، بدبینی ها، دعواها و التهاب هایی که در کشور ایجاد می شود ناشی از پرداختن ناصحیح و گزینشی به مسایل و موضوع ها است که محصول عملکرد انسان هایی با قلب مریض و دارای افکار منفی و مخرب است.