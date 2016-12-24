انجام بیش از ۱۵۰۰ عملیات توسط آتش نشانان کرمانشاهی طی امسال

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تعداد عملیات های انجام شده توسط آتش نشانان کرمانشاهی طی ۹ ماهه سپری شده از امسال گفت: در مجموع طی این مدت یک هزار و ۵۱۵ عملیات امداد و نجات توسط نیروهای جان بر کف آتش نشانی کرمانشاه انجام شده است.

وی افزود: بیشترین عملیات های در حوزه آتش سوزی ها و حوادث از نظر علت حادثه، مر بوط به آتش سوزی های ناشی از بی احتیاطی و سهل انگاری با ۵۲۸ مورد است.

وقوع ۲۵۲ مورد آتش سوزی در مزارع کشاورزی

مدیرعامل آتش نشانی کرمانشاه اشاره ای نیز به آمار آتش سوزی های رخ داده طی این مدت داشت و گفت: از نظر مکانی بیشترین آمار پس از گزارشات رسیده از زمین های متروکه و خالی با ۳۹۴ مورد، مربوط به آتش سوزی در مزارع کشاورزی با ۲۵۲ مورد است.

وی افزود: هم چنین طی این مدت۱۶۲ مورد آتش سوزی مربوط به منازل مسکونی، ۱۵۶ مورد آتش سوزی در باغات و پارک ها، ۱۳۱ مورد مربوط به وسایل نقلیه (انفجار منجر به آتش سوزی)، ۱۰۹ مورد مراکز زباله و ضایعات و ۷۲ مورد در مراکز تجاری گزارش شده است که بیشترین آمار عملیات های ۹ ماهه اخیر را به خود اختصاص داده اند.

جهانبخشی، با یادآوری اینکه بیشترین علل آتش سوزی ها مربوط به بی احتیاطی و سهل انگاری با ۵۲۸ مورد بوده است گفت: حوادث ناشی از برق با ۱۶۱ مورد، حوادث ناشی از گاز با ۸۸ مورد، حوادث و آتش سوزی های عمدی با ۴۱ مورد، حوادث با علل نامعلوم با ۴۰ مورد و حوادث ناشی از مایعات قابل اشتعال با ۳۸ مورد در رده های بعدی علل آتش سوزی و حوادث ۹ ماهه سپری شده از امسال قرار دارند. هم چنین ۵۹۹ مورد از حوادث نیز در اثر سایر عوامل طبیعی، ترکیبات شیمیایی و...رخ داده است.

وی در خصوص آمار آسیب دیدگان و نجات یافتگان حوادث مذکور نیز گفت: مجموعا ۸۸۱ فرد در عملیات های مذکور مجروح شده یا نجات یافته اند که از این تعداد ۲۲۲ نفر مجروح شده، ۶۱۶ نفر نجات یافته و ۳۷ نفر فوت شده اند. هم چنین در عملیات های مذکور ۶ آتش نشان مجروح شده اند.