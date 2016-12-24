۳ عضو بیمار مرگ مغزی در رفسنجان اهدا شد

محمدرضا میرزابیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیماری به نام حسین میرزایی ۵۲ ساله اهل و ساکن شهربابک ۲۷ آذر ماه دچار تشنج شده و به رفسنجان اعزام می شود.

وی افزود: این بیمار که دچار خونوریزی مغزی شده بود در بخش ICU بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) بستری می شود تا در نهایت پزشکان مرگ مغزی وی را تأیید می کنند.

وی ادامه داد: با رضایت خانواده این بیمار به اهدای عضو، عمل برداشت دو کلیه و کبد بیمار، با حضور تیم پزشکی از شیراز صبح امروز در بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) انجام شد.

میرزابیگی از عمل خداپسندانه خانواده این بیمار در اهدای اعضای بیمارشان تقدیر کرد و گفت: خود خانواده حتی این پیشنهاد را مطرح کردند که جا دارد از این اقدام قدردانی و تشکر شود.