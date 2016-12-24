استخرهای شنا در اردبیل به سیستم جدید تصفیه آب تجهیز شوند

ایوب بهتاج در گفتگو با خبرنگار مهر و در پاسخ به علت بی‌توجهی به تصفیه مناسب و به موقع آب استخرها تصریح کرد: ما موافق ضرورت تجهیز استخرها به سیستم جدید تصفیه آب هستیم.

وی افزود: اخیراً استخری در پارس‌آباد به بهره‌برداری رسید که تصفیه‌خانه اوزون داشت و با وجود اهمیت تجهیز به سیستم جدید تصفیه این طرح به دلیل هزینه آن اجرا نمی‌شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان در خصوص دغدغه شهروندان از بهداشت آب استخرها نیز گفت: به صورت مداوم بهداشت استان از آب استخرها نمونه‌برداری می‌کند.

به گفته بهتاج اخیراً مطرح شده بود که مواد شیمیایی غیرمجاز در آب استخری ریخته شده که این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و کذب بودن آن به تائید رسید.

وی تأکید کرد: تاکنون بهداشت استان در نمونه‌برداری‌های خود موردی در خصوص غیربهداشتی بودن آب یا ریختن مواد شیمیایی غیرمجاز مطرح نکرده است.